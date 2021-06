Marokko beschließt Gesetz zur partiellen Legalisierung von Cannabisanbau

Gesetzentwurf zur legalisierten und kontrollierten Cannabisanbau zu medizinischen Zwecken bestätigt



News von Derya Türkmen





In Rabat traf sich der Ausschuss für Inneres, territoriale Gemeinschaft und Infrastrukturen in der Abgeordnetenkammer (Parlament) und bestätigte mehrheitlich den Gesetzentwurf Nr. 13.21 über den partiellen legalen Anbau und die legale Verwendung von Cannabis. Dieses Gesetz soll die Verwendung von Cannabis für medizinische und industrielle Zwecke regeln. Auch sollen die Kleinbauern aus der Illegalität rausgeholt und das Einkommen der Landwirte verbessert werden. Mit dem Gesetzentwurf wird in Zukunft eine nationale Agentur geschaffen, um die Koordination zwischen allen Regierungssektoren zu organisieren. Um somit eine industrielle Kette zu schaffen, die mit Cannabis handelt.

