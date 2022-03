Im Kreis Neuss: Private Cannabis-Plantage entdeckt

Polizei beschlagnahmt Cannabis-Plantage in Privatwohnung



In Korschenbroich, im Kreis Neuss beschlagnahmte die Polizei eine Cannabis-Plantage. Der Polizeisprecher erwähnte, dass die Kripo zuvor Ermittlungen aufgenommen hatte. Und diese führte letztendlich in die Privatwohnung eines Mannes in Korschenbroich. Vor Ort starteten die Beamten mit einer Wohnungsdurchsuchung und fanden vor Ort mehrere Hanfpflanzen, geerntetes Cannabis und auch fertig abgepacktes Marihuana zum Verkauf. Der Polizeisprecher äußerte sich wie folgt: „Gegen den Wohnungsinhaber wird nun wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken