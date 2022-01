Polizei findet Cannabis-Plantage in einer Wohnung

In Mönchengladbach haben Beamten eine Cannabis-Plantage entdeckt



Am vergangenen Sonntagmorgen entdeckte die Polizei in Mönchengladbach eine größere Cannabis-Plantage. Eigentlich wurden die Beamten wegen eines Wasserschadens in einer Wohnung gerufen. Da niemand die Tür der Wohnung öffnete, aus dem das Wasser austrat, verschaffte sich die Feuerwehr selbst Zugang. Als die Beamten in die betroffene Wohnung traten, entdeckten sie eine größere Cannabis-Plantage. Bei weiterer Durchsuchung fanden sie Utensilien, die zur Aufzucht verwendet worden sind. Die Polizei geht davon aus, dass der Wasserschaden durch eine defekte Bewässerungsanlage entstanden ist. Der 39-Jährige Bewohner der Wohnung erschien kurze Zeit darauf und wurde direkt festgenommen. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Verdächtigen. Ein 27-Jähriger, ein Bewohner einer anderen Wohnung im selben Haus, wurde ebenfalls festgenommen. Zudem stellte die Polizei eine niedrige dreistellige Zahl Cannabis-Pflanzen und abgepacktes getrocknetes Cannabis im Kilobereich sicher. Die beiden Männer wurden am Montagvormittag wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern jedoch an.

