Schwermetalle im Joint?

Cannabis entzieht dem Boden Schwermetalle – dies könnte Folgen für den Konsum haben

Am besten ohne Blei: Cannabis. Foto: Intern.

Wer Cannabis konsumiert, der möchte auch ein möglichst natürliches und reines Produkt. Dies ist auch eines der häufiger genannten Argumente der Pro-Legalisierungslobby. Aber schon heute gibt es bei den zahlreichen Hanfprodukten Probleme mit den Zusatzstoffen. Genauer gesagt sind diese Zusatzstoffe durchaus natürlich, aber dennoch gesundheitsschädlich für den Menschen: Schwermetalle sind hier unter den Stoffen, die besonders auffallen.



Cannabispflanzen nehmen Schwermetalle aus dem Boden besonders effektiv auf. Das ist in vielen Fällen sogar gewünscht: Ist ein Boden mit Schwermetallen kontaminiert, kann man in Deutschland eine legale Hanfplantage dazu nutzen den Boden zu sanieren. Als legal gilt dabei eine Plantage, deren Pflanzen einen THC-Wert unter 0,3 Prozent aufweisen – bezogen auf das Trockengewicht.



Blei, Chrom, Quecksilber und viele mehr – all diese Schwermetalle könnten also in erhöhten Werten in einer Cannabispflanze enthalten sein. Forscher der Penn State University haben jüngst die Fähigkeit der Hanfpflanze untersucht und dabei bemängelt, dass eine Regulierung des Schwermetallgehalts von Cannabis bisher nicht existiert. Auch eine Kontrolle suche man vergebens. Dies führt dazu, dass Konsumenten von THC-haltigem Cannabis, medizinischem Cannabis sowie CBD- und weiteren Industriehanfprodukten unwissentlich diesen Stoffen ausgesetzt sein könnten. Besonders für Patienten, die medizinisches Cannabis zur Schmerzbehandlung konsumieren, sei dies problematisch.



Dabei wird Cannabis bereits speziell für die „Phytoremediation“ – also die Reinigung der Umwelt – gezüchtet. Sollten diese speziell entwickelten Sorten unwissentlich weiterverwendet werden, da eine Regulation und Kontrolle ausbleibt, könnten Konsumenten an Pflanzen geraten, die einen hohen Anteil an Schadstoffen aus Luft, Wasser und Boden in sich tragen. Die Lösung, so die Forscher, müsse aus der Landwirtschaft kommen; Böden müssen getestet und speziell eingesetzt werden; Kontrolle und Regulation müssen eingeführt werden. Wenn Dem Özdemir Recht behält und deutsche Bauern in den Startlöchern für die Hanfproduktion sitzen, sind Kontrollen für reines Cannabis mehr als sinnvoll.

