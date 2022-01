FDP-Fraktion will die Cannabis-Legalisierung nicht überstürzen

Die Erwartungen an einer baldigen Cannabis-Legalisierung wird von der FDP-Fraktion gebremst





Die FDP-Fraktion hat die Erwartungen einer baldigen Legalisierung von Cannabis gebremst. Stephan Thomae ist der neue Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen im Bundestag, er würde ungerne die Fehler anderer Länder wiederholen: „Wir sollten uns damit Zeit lassen und vergleichen, was andere Länder dabei gut gemacht oder schlecht gemacht haben.“ Zudem betonte Thomae ergänzend: „Wir sollten nicht die Fehler der anderen wiederholen.“ Der FDP-Fraktions-Geschäftsführer möchte die Cannabis-Legalisierung auf keinen Fall überstürzen, stattdessen plädiert er für weitere Diskussionen über das Vorgehen der Legalisierung. Thomae nimmt die Niederlande als Beispiel und betont, dass man zwar in den Coffee-Shops Cannabis legal erwerben kann, aber diese werden von „Drogenbanden“ beliefert, so die Aussage von Thomae: „Wir sollten die Freigabe keinesfalls über‘s Knie brechen.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken