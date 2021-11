Leipziger Polizei stellt drei Kilogramm Cannabis sicher

Polizei in Leipzig beschlagnahmt drei Kilogramm Cannabis





Leipzig – Die Leipziger Polizei stellte am vergangenen Samstag drei Kilogramm Cannabis sicher. Laut Angaben der Polizei vom Dienstag war bereits bekannt, dass sich in einer Wohnung eine größere Menge an Betäubungsmittel und Bargeld befinden sollten. Woraufhin die Beamten eine Durchsuchung in der jeweiligen Wohnung vornahmen. Dabei fanden sie drei Kilogramm Cannabis und einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag. Gegen die 43-Jährige Bewohnerin, die während der Durchsuchung nicht zu Hause war, wird nun ermittelt. Und ebenfalls auch gegen einen weiteren Tatverdächtigen.

