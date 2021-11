20 Cannabis-Pflanzen von Beamten beschlagnahmt

20 Cannabis-Pflanzen wurden in einer Wohnung beschlagnahmt



In der Wohnung eines 38-Jährigen in Crimmitschau beschlagnahmte die Polizei um die 20 Cannabis-Pflanzen. Die hatte der Eigentümer selbst in seiner Wohnung gezüchtet. Die Durchsuchung wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet, verkündeten die Beamten. Im Polizeibericht heißt es, dass von den 20 Cannabis-Pflanzen einige bereits verdorrt, andere wiederum gesund waren. Des Weiteren fanden die Beamten in der Wohnung des 38-Jährigen weitere Utensilien, die zur Verarbeitung und Konsumierung von Cannabis dienen. Auch diese wurden beschlagnahmt. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln und muss sich vor Gericht verantworten.

