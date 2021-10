Gibt die Ampel grünes Licht für die Cannabis-Freigabe?

Eine Regierungskoalition von SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen wird immer wahrscheinlicher und die Hoffnung auf eine Cannabis-Legalisierung immer größer

Artwork by mark marker

Ein Blick in die Glaskugel von Sadhu van Hemp

Das Vorhaben des neugewählten Deutschen Bundestags, ohne Christdemokraten zu neuen Ufern aufzubrechen, scheint zu gelingen. Nach den erfolgreich abgeschlossenen Sondierungsgesprächen zwischen SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen folgen nun die Verhandlungen zur Bildung einer Regierungskoalition. Während die Grünen von einem „Riesenaufbruch“ schwadronieren, warnt die CDU/CSU vor einem „strammen Linkskurs“.

Dass der Linkskurs nicht zu stramm und der Aufbruch nicht zu riesig wird, dafür werden die unzähligen Lobbyisten und Flüsterer sorgen, die im Hintergrund die Strippen ziehen und bremsend gegenlenken. Was diese Herrschaften antreibt, ist, die Freigabe von Haschisch und Marihuana zu verhindern.

Der mediale Hype, der derzeit um die Hanfpflanze veranstaltet wird, erinnert an jene Zeit vor fast einem Vierteljahrhundert, als SPD und Bündnis90/Die Grünen nach 16 Jahren Kohl-Regentschaft die Macht ergriffen und das Gerücht einer Cannabis-Legalisierung kursierte. Die Medienwelt war seinerzeit wie elektrisiert von dem Thema, und kein Tag verging, ohne dass darüber berichtet wurde. Genutzt hat es nichts – das Hanfverbot quält die kiffenden Mitbürger bis heute.

Auch dieser Tage überschlagen sich die klassischen Medien in Sachen Cannabis-Freigabe – wohlwissend, dass das Thema für Auflage und Einschaltquoten sorgt. Begleitet wird der Hype durch die neuen Medien, die auf allen Kanälen fast schon ein Feuerwerk pro Legalisierung abbrennen und die Cannabis-Community in Euphorie versetzen. Erwartet wird, dass Bündis90/Die Grünen und FDP ihr Wahlversprechen halten und das Unrecht des Hanfverbots möglichst schnell beenden.

Doch nicht nur die gehen in die Offensive, die den Hanf freigeben wollen, sondern auch jene humorlosen Gesellen, die aus ideologischen Gründen nichts mehr fürchten als eine hightere Gesellschaft. Wie auf Kommando kommen sie aus der Deckung, stecken die Köpfe aus den Schützengräben des War on Drugs und feuern aus allen Rohren auf alles, was sich in die falsche Richtung bewegt.

Vorneweg stürmen die beiden Polizeigewerkschaften. Die Chefs der GdP und DPolG, Oliver Malchow und Rainer Wendt, die sich anmaßen, im Namen aller deutschen Polizisten zu sprechen, wollen keine Freigabe der Drogenpflanze. Die beiden Polizei-Funktionäre wollen, dass ihre auf der Straße tätigen Kollegen die Hetzjagd auf Kiffer, Hanfgärtner und Cannabis-Kleindealer ungehindert und motiviert fortsetzen.

Dieser Forderung schließt sich auch der Ultra-Prohibitionist Rainer Thomasius an. Der jahrelange Hanf-Berater der Bundesregierung will sich die „erfolgreiche“ Anti-Cannabis-Politik nicht kaputtmachen lassen. Als Kinder- und Jugendpsychiater glaubt er zu wissen, dass die Strafverfolgung den rund vier Millionen erwachsenen Hanfkonsumenten guttut.

Die Riege derer, die sich von einer Cannabis-Freigabe nur Nachteile versprechen, ist groß. Insbesondere in der Gesundheitsindustrie herrscht Unmut darüber, sich der Patienten berauben zu lassen, wenn die Strafgerichte nicht mehr zuarbeiten dürfen. Psychotherapeuten, Ärzte und Apotheker sehen dunkle Zeiten auf sich zukommen, und auch die Gefängnisindustrie wird den Gürtel enger schnallen müssen. Eine Hanffreigabe bringt vieles ins Ungleichgewicht, und die, die es trifft, sind aktiv wie nie, um den Super-Gau abzuwenden.

Den Koalitionsunterhändler von SPD, FDP und Bündnis90/Grünen wird also tüchtig eingeflüstert, wo die Grenzen der Modernisierungspläne sind und ob das unappetitliche Hanf-Thema in der Koalitionsvereinbarung überhaupt konkretisiert werden sollte. Zumal all die, die jetzt ihre Stimme gegen eine staatlich kontrollierte und regulierte Cannabisabgabe an Erwachsene erheben, genau jene Fachspezialexperten sind, die der künftigen Bundesregierung – egal ob Ampel oder Jamaika – beratend zur Seite stehen. Ihr Einfluss gibt letztlich den Ausschlag, wohin die Reise in der Hanffreigabe geht oder ob man die Sache bis zur nächsten Bundestagswahl erst einmal aussitzt. Schließlich besteht keine Not, denn das einzige in der breiten Öffentlichkeit präsente Gesicht der Pro-Cannabis-Bewegung ist ein Jugendrichter aus Bernau. Andreas Müller gibt zwar alles, um den Mächtigen klarzumachen, dass die Prohibition kläglich gescheitert ist, aber das nötige politischen Gewicht und die Durchschlagskraft hat er nicht, um den Polizeigewerkschaften und anderen von der Prohibition profitierenden Verbänden Paroli zu bieten.

Der durch die Abwahl der CDU/CSU ausgelösten Euphorie wird Ernüchterung folgen, wenn klar wird, dass noch Jahre vergehen werden, bis das Hanfverbot durch ein einigermaßen erträgliches Cannabis-Kontrollgesetz ersetzt wird und die entsprechenden Ausführungsvorschriften auch umgesetzt werden können. Selbst wenn die neue Regierung mit dem Versprechen an den Start geht, die Versorgung der Freizeit- und Genusskonsumenten in Deutschland mit industriell hergestellten Hanfblüten in Angriff zu nehmen, bis es soweit ist, müssen noch so einige Hürden genommen werden – und die liegen hierzulande bekanntlich besonders hoch. Dass der Amtsschimmel gerne wiehert, aber nur ungerne springt, konnte man an der Umsetzung des Medizinalhanf-Gesetzes sehen. Knapp vier Jahre hat es gedauert, um mit der Cannabis-Agentur ein bürokratisches Monster zu erschaffen und auf die Menschen loszulassen. Bis heute ist die Unterabteilung der Bundesopiumstelle des Gesundheitsministeriums nicht in der Lage, die Versorgung der Patienten mit Hanfblüten zur Zufriedenheit aller zu gewährleisten.

Die Hänflinge werden sich wohl oder übel noch ein Weilchen in Geduld üben müssen, bis der Cannabis-Befreiungstag gefeiert werden kann. Von einer Idee bis zur Umsetzung bedarf es in Deutschland schon mal ein paar mehr Wochen und Monate, wenn nicht sogar Jahre. Manchmal braucht’s sogar drei Jahrzehnte wie beim Berliner Flughafen BER – und der war bereits am Tag der Inbetriebnahme ein Sanierungsfall.

