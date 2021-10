Die Polizeigewerkschaften äußern sich besorgt zu einer Ampelkoalition

Polizeigewerkschaft warnt vor der Legalisierung von Cannabis

Foto: Archiv / Su



Während sich die Grüne, FDP, SPD und CDU/CSU noch in Koalitionsverhandlungen befinden, äußern sich die Polizeigewerkschaften besorgt über eine mögliche Ampelkoalition. Dies würde nämlich auch eine Legalisierung von Cannabis mit sich bringen. Aus den Wahlprogrammen ist der Wunsch nach einer Cannabis-Legalisierung nicht zu übersehen. Die FDP und Grüne sind demnach für einen regulierten Verkauf in Fachgeschäften. Zudem äußern die Grünen konkret „klare Regelungen für die Teilnahme am Straßenverkehr“. Die SPD dagegen befürwortet eine „regulierte Abgabe“ an Erwachsene erst einmal in Modellprojekten. Der Bundesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft ist der Meinung, dass Cannabis verharmlost wird: „Es wäre der Start in eine vernebelte Zukunft statt Aufbruch für ein modernes Deutschland, wenn dieses Projekt in die Koalitionsvereinbarung einer Ampelkoalition aufgenommen würde“, äußert sich Rainer Wendt. Zudem erwähnt Wendt ebenfalls, dass es bereits jetzt schon wegen des Cannabis-Konsums immer wieder zu Unfällen komme mit unschuldigen Verletzten.

