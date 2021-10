SPD-Gesundheitsexperte plädiert für die Legalisierung von Cannabis

Karl Lauterbach plädiert für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis



Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, hat sich nun für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene ausgesprochen. Lauterbach möchte auch in einem möglichen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP eine Legalisierung von Cannabis festschreiben. Lauterbach selbst äußert sich wie folgt: „Jahrelang habe ich eine Cannabis-Legalisierung abgelehnt. Mittlerweile komme ich als Arzt, aber zu einem anderen Schluss. „Immer häufiger wird dem illegal verkauften Straßencannabis neuartiges Heroin beigemischt, das sich rauchen lässt. Damit werden Cannabis-Konsumenten schnell in eine Heroin-Abhängigkeit getrieben.“ Laut Lauterbach würde mit einer Legalisierung von Cannabis der Handel mit verunreinigtem Haschisch zurückgehen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken