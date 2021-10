Neues Modellprojekt in Wiesbaden

Entkriminalisierung von Cannabis durch Modellprojekt in Wiesbaden



Nachdem Frankfurt, Offenbach und Darmstadt hat sich nun die Stadt Wiesbaden für ein Modellprojekt ausgesprochen. Hierbei soll es um die Entkriminalisierung von Cannabis gehen. Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, FDP und Volt haben einen Antrag auf Legalisierung von Cannabis gestellt. Dieser wurde auch von der Mehrheit des Gesundheitsausschusses angenommen. So schnell jedoch kommt keine Legalisierung zustande. Zunächst sind Gespräche geplant, in denen es um die regulierte Abgabe von Cannabis gehen soll. Frankfurt, Darmstadt, Offenburg und jetzt Wiesbaden stehen im Fokus. Nach diesen Gesprächen soll ein Magistrat erstellt werden, dann soll ein Konzept erstellt werden, in dem es nicht nur um die Entkriminalisierung geht, sondern auch um Aufklärungs- und Präventionsarbeit.

