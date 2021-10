Ampel-Koalitionäre einigen sich auf Fahrplan für die Cannabis-Legalisierung

Eine Glosse über die Sondierungsgespräche von SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP zur Cannabis-Frage

Von Sadhu van Hemp

In Berlin rauchen die Köpfe. Nein, gemeint sind nicht die unzähligen Köpfe der Bongs und Haschpiepen, die verbotenerweise Wohlbefinden bereiten, sondern jene Pfeifenköpfe, die hinter verschlossenen Türen die Köpfe zusammenstecken und ausbaldowern, wie man als künftige Bundesregierung das Wahlvolk hinter die Fichte führen kann.

Dem Hanf Journal ist es gelungen, mittels einer versteckten Kamera Mäuschen zu spielen und im Hinterzimmer eines Berliner Nobelrestaurants den Herrschaften live dabei zuzusehen, wie sie in geselliger Runde die Frage der Cannabis-Legalisierung zur Zufriedenheit aller lösten.

Es ist bereits spät in der Nacht, als die vier Verhandlungsführer von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf jenes lästige Thema zu sprechen kommen, das über das Schicksal von fünf Millionen Menschen in diesem unseren Vaterland entscheidet: Die Cannabis-Prohibition.

Christian L. (FDP) niest noch einmal kräftig in die Hand und zieht den Rotz vorbei an der chronisch entzündeten Nasenscheidewand bis hoch in die Stirnhöhle; Annalena B. (Bündnis 90/Die Grünen) greift noch einmal geschwind mit der ganzen Hand in das Schälchen mit den Cognac-Bohnen; Olaf S. (SPD) und Robert H. (Bündnis 90/Die Grünen) kippen sich noch eilig einen doppelten Scotch hinter die Binde. Und los geht’s!

„So, Kollegen“, ergreift Olaf S. nach einem kräftigen Rülpser das Wort und pfeift einen der Lakaien heran, die bereitstehen, um die vier Machthaber mit Austern und Champagner zu versorgen. „Du! Ja, du da! Los, hol mal den Heini rein, der draußen wartet und uns als Fachspezialexperte dienen soll.“

Wenige Augenblicke später wird ein alter weißer Mann mit Rastalocken ins Hinterzimmer geführt.

„Setzen Sie sich, guter Mann“, befiehlt der, der Kanzler werden will. „Sie sind also der Kerl, der zu wissen glaubt, wie wir das mit der Cannabis-Freigabe hinbekommen, ohne dass es einer merkt und Kosten anfallen? Sie meinen also, Haschisch und Marihuana müsse wie jedes andere Genussmittel legal erhältlich sein. Einfach so, bedingungslos wie früher zu Kaisers Zeiten.“

Alles lacht, auch die Herren mit den schwarzen Koffern, die aus dem Schatten der vier Machthaber ins Licht treten und dem alten weißen Mann spöttische Blicke zuwerfen.

„Na, dann“, fährt der Bundeskanzler in spe fort, „erzählen Sie mal, Herr, wie Sie sich das vorstellen! Aber bitte fassen Sie sich kurz.“

Der alte weiße Mann nickt, zieht eine XXL-Bong aus seinem Jutebeutel und sagt: „Immer mit der Ruhe, meine Brüder und Schwestern! Jetzt knattern wir erst mal einen, um uns zu entspannen.“

„Nö, das machen wir nicht, Herr! Das ist verboten“, blafft Olaf S. den alten weißen Mann an. „Kommt überhaupt nicht in die Tüte das! Und dein Bruder bin ich schon mal gar nicht, du! Wir können Dir aber gerne ein Schnäpperken anbieten. Los, Robert, schenk ihm mal von dem Whisky ein! Aber von dem guten.“

„Mann, Olaf“, nuschelt der Vizekanzler in spe mit schwerer Zunge. „Nun lass ihn doch das Haschgift paffen. Musst ja nicht mitrauchen, du Schlumpf.“

„Nö, mache ich auch nicht, Kollege“, knurrt der noch nicht vereidigte Bundeskanzler zurück und gebietet dem Diener, ihm eine Flasche Bier zu holen.

„Also, ich und Robert, wir gemeinsam wollen hier aber nicht gemeinsam passiv mitrauchen“, beschwert sich Annalena B., die ihrer persönlich abgestellten Dienerin den Weinkelch zum Nachschenken hinhält. „Nachher werden ich und der Robert noch gemeinsam süchtig. Ich, also ich … ich habe Kinder, und an die muss ich … müssen wir, also ich und der Robert, gemeinsam denken. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung! Nicht wahr, Robert!“

„Ach, Annalenchen, nun hab Dich doch nicht so“, mischt sich Christian L. ein, während er sich die juckende Nase reibt und seinem Diener mit einem Fingerzeig zu verstehen gibt, dass sein Whiskyglas leer ist. „Lassen wir dem Bürger doch seine Freiheitsrechte, auch wenn er nur ein Kiffer ist. Sei mal ein bisschen liberal, Mädchen.“

„Nö! Will sie aber nicht, du Schnapsnase“, antwortet der Fast-Kanzler für Annalena. „Sie ist nämlich kein Mädchen, sondern nur eine der vielen besorgten Mütter. Liberalität kennen die nicht.“

Der alte weiße Mann räuspert sich, schaut leicht verwirrt in die Runde und fragt. „War’s das? Kann ich jetzt gehen?“

„Aber, nein, wir wollen doch hören, was Sie zu sagen haben. Das sind wir den Wählern schuldig.“ Der Kanzler von morgen beugt sich über den Tisch und langt mit väterlichem Blick nach der Hand des alten weißen Mannes „Entspannen Sie sich, junger Freund und Mitbürger! Wird ja auch mal ein paar Minuten ohne das Haschzeugs gehen, oder?“

„Ja, das denken wir auch, ich und der Robert, wir gemeinsam“, sagt die, für die noch ein passendes Ministerium erfunden werden muss. “Man muss ja nicht immer bekifft sein und alles durch die rosarote Brille sehen!“

„Nö, muss man nicht“, pflichtet der baldige Kanzler bei und blökt seinen Diener an: „Warum ist denn mein Glas schon wieder leer?“

„Können wir jetzt endlich zu Potte kommen?“, wirft der in die Runde, der Anspruch auf das Finanzministerium erhebt.

„Nö, warum denn?“, winkt Olaf S. ab. „Müssen wir nicht, mein lieber Christian! Der grüne Freund an meiner grünen Seite und ich trinken jetzt erst nochmal einen Whisky. (Und an seinen Tischnachbarn gewandt) Prösterchen, Robert! Auf ein langes Leben ohne Drogen!“

Nachdem alle einen kräftigen Schluck genommen haben und der künftige Finanzminister ein paar unflätige Witze über Frauen zum Besten gegeben hat, erinnert Annalena B. den Gesprächskreis daran, was gerade Thema ist. „Also, Freunde! Spaß beiseite! Kriege ich mit euch den Keks jetzt gemeinsam gegessen oder nicht? Wollen wir jetzt gemeinsam ernsthaft über die Cannabis-Freigabe verhandeln, ja oder nein?“

„Nö, wollen wir nicht“, antwortet der, der glaubt, er habe bereits die Richtlinienkompetenz des Kanzlers inne. Mit erhobenem Glas wendet er sich den Herren mit den schwarzen Koffern zu, die ihn schulterklopfend umringen.

„Okay …! Dann eben nicht. Das Thema ist ohnehin nicht so dringlich“, zeigt sich Annalena B. einsichtig, während sich mehr und mehr Herren mit schwarzen Koffern um sie sammeln. „Außerdem finde ich es basisdemokratischer, wenn uns die Vertreter der Pharmaindustrie die Gesetzesnovelle zur kontrollierten Abgabe von Cannabis diktieren. Die kennen sich mit sowas aus. Habe ich doch Recht, Robert, oder?“ Der senkt den Kopf und lässt sich unter dem Tisch einen schwarzen Koffer nach dem anderen zuschieben.

„Na gut, wenn ihr das unbedingt so wollt, vertagen wir das“, stimmt der.in den Chor ein, der sich schon als Herr des Geldes sieht. „Besser nicht verhandeln, als schlecht verhandeln.“

Alles nickt, auch die Lakaien, die gerade dabei sind, die schwarzen Koffer einzusammeln und an Hintermänner weiterzureichen.

„Gut! Abgehakt das Thema“, gibt Deutschlands kommender Bundeskanzler zu Protokoll. „Und nun zur vakanten Position der Bundesdrogenbeauftragten. Bitten wir die Daniela herein, die aus Karrieregründen der CSU den Rücken gekehrt hat und sich bereiterklärt, wegen ihrer großen Popularität den Posten der Tugendwächterin weiter zu bekleiden.“

Ein letztes Mal wendet sich der angehende Kanzler an den alten weißen Mann. „Und Sie, Herr, Sie können ihr Dingsda wieder einpacken und nach Hause gehen. War sehr aufschlussreich, was sie sagten. Wenden Sie sich in der Sache noch einmal in vier Jahren an uns oder sprechen Sie mit Ihrer künftigen Bundesdrogenbeauftragten. Gute Nacht und bleiben Sie sauber.“ (Und flüsternd an den Diener gewandt) „Packen Sie dem armen Schlucker noch eine Flasche Whisky und ein paar Kaviarstullen ein, damit er mal was Gesundes zu sich nimmt.“

