Kein schöner Land in Sicht in Sachen Cannabis-Freigabe

Bundestagswahl 2021: Union und SPD bleiben stärkste politische Kraft in Deutschland, an der Grüne und FDP nicht vorbeikommen

Bild: Sadhu van Hemp

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Wieder einmal mehr wurde der Beweis erbracht, dass die Deutschen Bangbüxen sind, die sich einnässen, wenn es darum geht, Mut zu zeigen. Die historische Chance, am gestrigen Wahlsonntag die abzustrafen, die im Auftrag des Geldadels die kleinen Leute schröpfen, wurde verpasst. Stattdessen flitzen 77% der Germanen brav zur Wahlurne, um dann mehrheitlich genau diese Tunichtgute wiederzuwählen. Die Traute, Deutschland eine neue und zukunftsorientierte politische Richtung zu geben, fehlte, so dass bis auf ein paar kosmetische Veränderungen alles beim Alten bleiben wird und die Reichen und Schönen auch morgen noch Austern und Champagner zu schlürfen belieben.

Der Linksruck ist ausgeblieben. Der sozialromantische Traum, zur Abwechslung mal von oben nach unten umzuverteilen, ist ausgeträumt. Die LINKE konnte sich nur über die Grundmandateklausel in den Bundestag retten, und für das erhoffte rot-rot-grüne Regierungsbündnis gibt es keine Mehrheit. Nix mit 13 Euro Mindestlohn und höherer Besteuerung des Geldproletariats. Dafür weiter steigende Mieten und Rüstungsausgaben, die Aushöhlung des Sozialsystems und eine parlamentarische Elite, der nicht zu trauen ist. So seltsam es klingen mag: Die Bürgerinnen und Bürger wollen das, und das Votum gegen die Linkspartei ist der Beweis.

Die Angst vor linker Politik ist so groß, dass das linkeste, was sich der Deutsche vorstellen kann, die Sozialdemokratie ist. So gesehen – also aus rechter Sicht – war der Wahlsieg des Olaf Scholz schon ein Linksruck. Manche fürchten gar Kommunismus mit all seinen fürchterlichen Auswüchsen wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bezahlbarer Wohnraum, Bürgergeld und Chancengleichheit.

Doch die Furcht vor einer von der SPD aufgezwungenen humanen Gesellschaft ist irrational. Die Sozialdemokraten hierzulande sind nicht sozial, sondern genauso unsozial und eigennützig wie ihresgleichen von Union, FDP und Bündnis90/Die Grünen.

Zur Erinnerung: Die SPD-Genossen unter Bundeskanzler Gerhard Schröder waren es, die das bürokratische Monster der Hartz-IV-Gesetzgebung installiert und Millionen Bürger aufs gut überwachte Abstellgleis geschoben haben. Der SPDler Thilo Sarrazin ging in seiner Zeit als Berliner Finanzsenator sogar soweit, den Arbeitslosen vorzurechnen, wie hoch der tägliche Kalorienbedarf für ihr nichtsnutziges Lebens ist.

Dass die (A)sozialdemokraten wieder da sind und Olaf „Schlumpf“ Scholz gute Chancen hat, das von der SPD miterwirtschaftete Erbe von Angela Merkel einzusacken, ist alles andere als ein Neubeginn und Start in eine enkeltaugliche Zukunft. Zumal das knappe Wahlergebnis den CDU-Mitbewerber Armin Laschet ebenso dazu legitimiert, Anspruch auf das Erbe anzumelden.

Wie auch immer, eine dieser beiden „Volksparteien“ wird den Kanzler stellen – und der hat die Richtlinienkompetenz inne. Ob Scholz oder Laschet, beide Bewerber fühlen sich der bürgerlichen Mitte verpflichtet, also jenem Spießbürgertum, das aus Angst vor Veränderung allzu gerne an Altbewährtem festhält. Diese Spezies gilt es vorrangig zu bedienen, um dem Wählerauftrag halbwegs gerecht zu werden. Nun sind FDP und Grüne herzlich eingeladen, einem der beiden Merkel-Erben dabei zu assistieren, Deutschland auf gewohntem Kurs zu halten.

Die nächsten Wochen und Monate wird sie nun angerührt und abgeschmeckt – die Konsenssoße der neuen Regierungskoalition. Aus rein pragmatischen Erwägungen wäre es für SPD und Union durchaus am sinnvollsten, die Große Koalition unter Olaf Scholz einfach fortzusetzen, um sich den Stress in den Sondierungsgesprächen mit machthungrigen Grünen und Gelben zu ersparen. Eine Dreierkoalition verursacht nämlich neben viel Zank und Streit auch tüchtig Bauchschmerzen – der vielen Kröten wegen, die geschluckt werden müssen. Egal, welches Dreierbündnis zu Werke gehen wird, ob „Kenia“ (Scholz/Laschet/Baerbock), „Jamaika“ (Laschet/ Baerbock/Lindner) oder „Ampel“ (Scholz/ Baerbock/Lindner), die Chancen, dass dabei Murks herauskommt, stehen gut.

Auch der Wunsch, dass die künftige Regierung – in welcher Zusammensetzung auch immer – in der Frage der Cannabis-Freigabe zu Potte kommt, wird sich so schnell nicht erfüllen. Angesichts der vielen Streitpunkte vom Klimaschutz, über den Kohleausstieg bis hin zur Schuldenbremse spielt das Thema Cannabis bei den Koalitionsverhandlungen nur eine untergeordnete Rolle. Weder Union noch SPD ist die Cannabis-Freigabe eine Herzensangelegenheit. Laschet und CSU-Chef Söder würden diese Kröte nur unter Anwendung von Gewalt schlucken, und die SPD hält grundsätzlich nicht, was sie verspricht. Selbst wenn die „Ampel“ mit einem Kanzler Scholz an den Start gehen sollte und im Koalitionsvertrag ein entsprechendes Reformvorhaben vereinbart wird, bedeutet das noch lange nicht, dass am Ende der Legislaturperiode die Cannabis-Prohibition auch beendet ist.

Wie leicht sich etwas auf die lange Bank schieben lässt, zeigt sich bei unseren Nachbarn in Luxemburg, die seit Herbst 2018 vergeblich darauf warten, dass das Wahlversprechen der Cannabis-Legalisierung eingehalten wird. Dort verschleppen Liberale, Sozialdemokraten und Grüne die Befreiung der Hanffreunde.

