Indoor-Plantage eines 47-Jährigen wird ausgehoben

47-Jähriger Österreicher betreibt Indoor-Cannabis-Plantage an



Ein 47-Jähriger Mann aus Österreich hat in seiner Wohnung in Strasshof a.d. Nordbahn eine Indoor-Cannabis-Plantage betrieben. Am Freitag kam es jedoch zu einer Hausdurchsuchung und die Polizei fand in der Wohnung 36 in Vollblüte stehende Cannabis-Pflanzen. Zudem stellten sie 450 Gramm getrocknetes Blütenmaterial sicher. Zudem stellten die Beamten neben den Pflanzen und Blüten auch Equipment zum Anbauen sicher. Der 47-Jährige Niederösterreicher soll anscheinend seit 2017 rund 7600 Gramm Cannabis produziert haben. Es wird eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg folgen.

