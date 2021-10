Zwei Männer versuchten CBD-Pflanzen zu klauen

Zwei Männer wurden beim Klau von CBD-Pflanzen erwischt

Bild: Freeimages / Christian Kitazume



Österreich/Saalfelden – Am Mittwochabend versuchten zwei Männer aus einem Schrebergarten CBD-Pflanzen zu klauen. Hierbei handelte es sich um gewerblich angebaute Pflanzen. Die beiden Diebe wurden von einer Wildkamera aufgezeichnet. Auch wurde beim Klau ein akustisches Signal ausgelöst, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Die Beamten erwischten den einen der Männer in einem Busch am See versteckt. Die Astschere wurde beschlagnahmt. Als die beiden über den Zaun kletterten, wurde der Alarm ausgelöst, erklärte der Mann der Polizei gegenüber und gestand seine Tat. Nach dem zweiten Verbrecher wird noch gesucht und beide werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.

