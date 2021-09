Finnlands Grüner Bund will Cannabis legalisieren

Grüner Bund Finnlands präsentiert Pläne zur Legalisierung und erntet Kritik



In Helsinki hat der Grüne Bund Finnlands erste Pläne für die Legalisierung von Cannabis präsentiert und wurde nun stark kritisiert. Der Grüne Bund ist die erste Partei in Finnland bisweilen, die sich für eine Legalisierung ausgesprochen hat und sich bemerkbar zu diesem Thema positioniert. Der Grüne Bund besteht in der Regierung aus den Außenminister, die Innenministerin und die Umweltministerin. Zudem wurde ein Votum einberufen, in dem 183 Delegierte für und 181 gegen das Votum für die Cannabisreform gestimmt. Nun erntet der Grüne Bund starke Kritik von anderen Parteien. Sie verwiesen auf die Polizei oder auch auf den anscheinend großen CO2-Fußabdruck der Produktion von Cannabis. Mikko Kärnä von der Zentrumspartei plädierte nochmals für die Umwelt und verwies ebenfalls auf die Folgen des Cannabis-Anbaus. Äußerte sich aber auch positiv gegenüber einer Legaliserung, solange dies für medizinisches Cannabis oder den Export erfolge.

