Blüten im zweiten Frühling

62-jähriger verkauft im Altersheim Cannabis, LSD & co.

So viel Besuch? Das kann gar nicht sein – dachten sich wohl die Bewohner eines Altenheims im australischen Sydney und alarmierten die Behörden. Der 62-jährige Tatverdächtige soll Cannabis, LSD, Meth und anderen Drogen aus dem Heim verkauft haben. Bei Fahrzeug- und Wohnungsdurchsuchungen wurden die Drogen sichergestellt. Auch ein Schlagstock – ohne Zulassung – wurde bei ihm vorgefunden. Daher muss er sich am 8. September vor Gericht verantworten.

Ob auch andere Bewohner bei dem Mann als Kundschaft galt, ist nicht klar. Vielleicht wirft der Fall aber neues Licht auf ein steigendes Verlangen nach medizinischem Cannabis auch bei den Ältesten. Denn während der medizinische Nutzen kaum mehr angezeweifelt wird, hapert es oft an Verfügbarkeit oder rechtlichen Hürden. Pilotprojekte wie in Israel, bei denen Cannabis gratis an Bewohner eines Altersheims verteilt wird, gibt es in Australien nicht. Auch Pflegeheime für alternde Drogenabhängige, so wie in Holland, sucht man vergeblich. In Deutschland sieht die Lage leider nicht anders aus.

