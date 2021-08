17-Jähriger mit Haschisch in Neu-Ulm erwischt

In Neu-Ulm wurde ein 17-Jähriger mit Haschisch erwischt

In Neu-Ulm wurde ein 17-Jähriger beim Versuch, Haschisch zu verkaufen, erwischt. Der Zeuge, dem das Haschisch angeboten wurde, verständigte sofort die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Die Polizeistreife fuhr kurze Zeit darauf an den Tatort und unterzog den 17-Jährigen einer Personenkontrolle. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Jugendlichen mehrere Druckverschlusstütchen mit jeweils einer kleinen Menge an Haschisch. Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 17-Jährigen angeordnet. Während der Hausdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Haschisch im mittleren zweistelligen Grammbereich und stellten dies ebenfalls sicher. Die Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmittel dauern an und werden durch die Rauschgiftermittler der Polizeiinspektion Neu-Ulm geführt.

