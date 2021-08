227.000 Euro Förderung für CBD-Produkte

Die Bundesregierung fördert die Entwicklung von CBD-Produkten



News von Derya Türkmen





Das Unternehmen Becanex hat Fördergelder in Höhe von 227.000 Euro vom zentralen Innovationsprogramm Mittelstand erhalten. Dieser soll der Forschung und der Entwicklung dienen. Mit diesem Fördergeld soll das Unternehmen Becanex in den nächsten Jahren die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von CBD-haltigen Produkten entwickeln. Die Nachfrage nach CBD-haltigem Functional Foods ist sehr hoch, weshalb Becanex das Fördergeld in die Verarbeitung und Entwicklung von CBD-haltigen Lebensmitteln ausgeben möchte. Da CBD und andere Cannabinoide nicht wasserlöslich sind, erschwert dies die Verarbeitung in vielen Produkten. Auch will sich das Unternehmen um die Freigabe seines Produktes bemühen. Zudem hat Becanex auch ein Darlehen in Höhe von 765.000 Euro gewilligt bekommen. Das Geld wird in die Entwicklung von Terpenmischungen aus Hanf, die frei von Cannabinoiden sind.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken