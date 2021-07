Cannabis im Straßenverkehr: Schweizer Bundesgericht bleibt hart

Beschwerde eines Kraftfahrers abgewiesen: Wer kifft, ist per Gesetz fahruntüchtig

Von Sadhu van Hemp

Auch in der Schweiz wird bei Kiffern und Alkoholkonsumenten mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um die charakterliche Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs geht. Wer sich nach dem Genuss von Bier und Wein hinters Lenkrad setzt, muss nicht fürchten, deswegen bestraft zu werden, solange die 0,5-Promille-Grenze nicht überschritten wird. Erst ab diesem Wirkungsgrenzwert soll die Fahrfähigkeit laut Schweizer Straßenverkehrsgesetz relevant eingeschränkt sein. Ganz anders verhält es sich bei Cannabis-Konsumenten, die per se als fahruntüchtig gelten und entsprechend abgestraft werden, wenn sie zuwiderhandeln und dabei erwischt werden. Im Straßenverkehr gilt Nulltoleranz, was Haschisch und Marihuana betrifft – verankert in einer Verordnung, die der Schweizer Bundesrat 1999 erlassen hat.

Das Absurde ist, dass bei Cannabis – anders als bei Alkohol – nicht der Wirkungsgrenzwert gemessen wird, sondern der Bestimmungsgrenzwert. Dieser Grenzwert, der in der Schweiz bei 1,5 Mikrogramm THC pro Liter Blut liegt, dient als Messlatte dafür, die psychoaktive Substanz zuverlässig nachweisen zu können. Während der Wirkungsgrenzwert bei Alkohol klare Zeit- und Mengenangaben bezüglich der Fahruntüchtigkeit aussagt, gibt der Bestimmungsgrenzwert nur Auskunft darüber, ob jemand zu welcher Zeit auch immer mehr oder weniger gekifft hat. Ob ein THC-positiv getesteter Fahrzeugführer fahrtechnisch beeinträchtigt oder stocknüchtern ist, kann mit dieser Methode nicht nachgewiesen werden.

Ein Kraftfahrer, der 2018 im Kanton Aargau mit einen Wert von 4,4 μg/L THC in „fahrunfähigem Zustand“ von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde, wollte genauer wissen, warum der Bestimmungsgrenzwert für die Fahrerlaubnisbehörden und Gerichte per se ausreichend ist, um zweifelsfrei eine Rauschfahrt unter THC-Einfluss zu unterstellen und entsprechend zu ahnden. Überdies sei der Grenzwert seiner Ansicht nach viel zu niedrig angesetzt.

Gegen das vom Bezirksgericht Baden im Oktober 2019 verhängte Strafgeld legte der Mann Widerspruch ein – mit dem Ergebnis, dass das Aargauer Obergericht das Urteil im Januar bestätigte. Somit blieb nur noch die Beschwerde beim Bundesgericht in Lausanne, das nun das abschließende Urteil gefällt hat: Der Beschwerde wurde nicht stattgegeben.

Die Richter und Richterinnen sahen keine Veranlassung, die Nulltoleranzgrenze für Cannabis im Straßenverkehr in Frage zu stellen – auch wenn die Regelung „diskussionswürdig“ ist. Das Gericht räumte ein, dass der Grenzwert keine Aussagekraft über die Wirkung von Cannabis auf die Fahrtüchtigkeit hat. Erkenntnisse über die THC-Konzentration im Blut im Zusammenspiel mit der Wirkung gäbe es nicht.

Dennoch – der Bestimmungsgrenzwert sei zulässig. Gestützt auf das Straßenverkehrsgesetz haben Bundesrat und das Bundesamt für Straßen die Befugnis, Grenzwerte auch für andere Rauschmittel als Alkohol zur Gewährung der Verkehrssicherheit festzulegen. Dass bei Cannabis ein „Nullgrenzwert“ gilt, sei nicht „willkürlich“. Zwar gäbe es „keine gesicherten wissenschaftlichen Daten über den Zusammenhang zwischen der Menge des konsumierten Betäubungsmittels, namentlich Cannabis, respektive seiner Konzentration im Körper und dem Einfluss auf die Fahrfähigkeit“, aber das garantiere nicht, dass ein niedriger THC-Messwert im Blut keinerlei Fahrunfähigkeit mit sich bringe. Die Wirkung des Betäubungsmittels könne durchaus am stärksten sein, wenn die THC-Konzentration im Blut schon erheblich zurückgegangen ist.

Dieses Urteil ist ernüchternd und alles andere als zeitgemäß. Die Nulltoleranz-Regelung führt zu Ungerechtigkeiten und Fehlurteilen – und die Schweizer Bundesrichter wissen das. Der Verweis bei der Urteilsverkündung darauf, dass das Thema „diskussionswürdig“ ist, klingt wie eine billige Ausrede für den fehlenden Mumm der Richter und Richterinnen, die ideologisch begründete Nulltoleranz-Regelung bei Cannabis zu beanstanden und die Politik darauf hinzuweisen, dass die Ersatzbestrafung der kriminalisierten Hänflinge über das Straßenverkehrsgesetz nicht rechtskonform ist.

