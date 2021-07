220 Gramm Cannabis in Wohnung entdeckt

220 Gramm Cannabis beschlagnahmt: Gegen einen 27-Jährigen wird ermittelt



News von Derya Türkmen





In Plauen beschlagnahmten Beamte in einer Wohnung eines 27-Jährigen 220 Gramm Cannabis. Ein Zeuge verständigte die Polizei des Reviers Plauen über starken Cannabisgeruch. Daraufhin fuhren die Beamten zum Einsatzort und bemerkten bereits vor der Tür der Wohnung sehr starken Cannabisgeruch. Dieser wurde in den Innenräumen der Wohnung stärker. In einem der Schlafzimmer letztendlich fand die Polizei eine Plastiktüte, die 220 Gramm Cannabis beinhaltete. Außerdem beschlagnahmten die Beamten drei Feinwaagen, zwei Grinder, eine große Zahl leerer Cliptütchen, circa 500 Euro Bargeld, ein Notizbuch und mehrere Handys sicher. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Drogenhandel ermittelt.

