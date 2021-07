23 Ballen Haschisch an der Küste von Lanzarote entdeckt

Beamte finden an der Küste von Lanzarote 23 Ballen Haschisch





News von Derya Türkmen





Lanzarote- Ende Juni fiel der Guardia Civil an der Küste von Lanzarote ein auffälliges kleines Boot auf. Diese wurde von den Beamten angehalten. Nach einer Durchsuchung des offenen Holzbootes mit Außenbordmotor fanden die Beamten 23 Ballen Haschisch. Zudem befanden sich ebenfalls 12 Migranten an Bord. Die Guardia civil nahm zunächst zwei der zwölf Bootsinsassen fest, während sie die Haschischbündel an den Strand warfen. Nun erwartet sie eine Anzeige wegen Drogenschmuggel. Die Haschischbündel wurden von den Beamten beschlagnahmt. Zudem leitete die Polizei eine Suche bezüglich der übrigen Migranten, da illegal in das Land eingereist seien. Und die noch rechtzeitig vor den Beamten flüchten konnten.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken