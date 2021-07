Laut einer Umfrage will die Mehrheit der Schweizer Cannabis legalisieren

70 Prozent der Befragten für eine Legalisierung von Cannabis in der Schweiz



News von Derya Türkmen





In der Schweiz wurde eine Umfrage zum Thema Legalisierung von Cannabis und Meinung zu Pilotversuchen durchgeführt. Mit einer klaren Mehrheit von siebzig Prozent wurde für eine neue gesetzliche Regelung im Umgang mit Cannabis gestimmt. In diesem Zuge erwähnten die Befragten auch, dass es ebenfalls sehr wichtig sei, die Eindämmung des Schwarzmarktes und die Erhöhung der Sicherheit für Konsumierenden zu gewährleisten. Und dies würde mit einer Cannabis-Legalisierung geschehen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Schweiz war das häufigste Gegenargument die Auswirkung auf das Gehirn von Cannabis auf das Gehirn von Jugendlichen. Somit soll im Fall einer Legalisierung ein strikter Jugendschutz, ein Werbeverbot und eine hohe Besteuerung der Cannabisprodukte eingeführt werden.

