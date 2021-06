Am Grenzübergang Laufenburg haben Zöllner 29 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt



News von Derya Türkmen





Am Grenzübergang Laufenburg beschlagnahmten Schweizer Zöllner 29 Kilogramm Cannabis. Bei einer Autokontrolle entdeckten sie im Kofferraum des Autos ein blaues Fass mit Deckel. Als die Zöllner das 60 Liter Fass aufmachten, entdeckten sie Cannabisharz in Pulverform, auch bekannt als Pollinat. Bei weiterer Durchsuchung des Fahrzeugs wurden zudem 215 Gramm synthetische Cannabinoide und 32,6 Gramm Haschisch gefunden. Das Fahrzeug, das gefundene Cannabis und der Fahrer selbst wurden an die Kantonpolizei Aargau für das weitere Verfahren übergeben.

