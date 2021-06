CBD-Läden in Saarbrücken von der Polizei ausgeräumt

Die Jusos Saar fordern den Verkauf von CBD-Produkten



News von Derya Türkmen





Aufgrund des Vorwurfes „Rauschmissbrauch“ hatte die Polizei in Saarbrücken Ende April eine Razzia in mehreren CBD-Läden durchgeführt. Die Produkte wurden beschlagnahmt und den Unternehmen wurde der Handel mit Ölen und Blüten verboten. In einem der Fälle hat die Polizei Waren im Wert von circa 30.000 Euro sichergestellt. Der Geschäftsführer des betroffenen Unternehmens, Moritz Kammer, droht eine Strafverfolgung wegen CBD-Verkaufs. „Es geht für uns über Überleben“, sagt Moritz Kammer, der zurzeit sogenannte „Superfoods“ in seinem Laden verkauft. Die Jusos Saar wollen dem ein Ende schaffen und fordern den Verkauf von CBD-Produkten: „Seit Ende April ist der Verkauf von CBD-Produkten im Saarland untersagt. Für uns Jusos ist das völlig unverständlich und Ausdruck einer veralteten Drogenpolitik“.

