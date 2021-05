58-Jährige Berlinerin baut unwissentlich Cannabis an

Berlinerin baut unwissentlich Cannabis und bekommt und wir verurteilt



News von Derya Türkmen





Berlin – Eine 58-Jährige Frau baut unwissentlich Cannabis in einem Garten an und wird zu einem Jahr Haft ausgesetzt zur Bewährung verurteilt. Dabei wollte sie einfach nur im Garten arbeiten und sich um die Pflanzen kümmern. Der Garten gehört laut der Aussage der Frau, einem Schweizer. Dieser ist inzwischen untergetaucht. Die Polizei durchsuchte die Wohnung der Berlinerin und fanden sechs Tupperdosen mit 4,5 Kilogramm Cannabis-Paste. Auch beschlagnahmten die Beamten ein knappes Kilo Cannabiskraut. Der 58-Jährigen sei das egal gewesen, was genau in den Dosen war.

