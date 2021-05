Polizei beschlagnahmt mehrere Cannabis-Pflanzen

In Dormagen stellt die Polizei mehrere Cannabis-Pflanzen sicher





In einem Mehrfamilienhaus in Dormagen hat die Polizei mehrere Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt. Den Hinweis bekamen die Beamten per Telefon und fuhren zum Haus. Der Mitteiler hatte die Pflanzen in einem Kellerverschlag des Mehrfamilienhauses gefunden. Vor Ort fand die Polizei eine sogenannte „Growbox“ mit Wassertank, Schläuchen und einigen Utensilien für den Anbau von Cannabis, die von der Polizei beschlagnahmt wurden. Auch die Pflanzen wurden sichergestellt. Das Kriminalkommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen, bisher gibt es keinen genauen Verdächtigen.



