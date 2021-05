Berliner Cannabis-Bestimmungen werden von Brandenburg abgelehnt

Brandenburg stimmt nicht mit den Berliner Cannabis-Regelungen überein



News von Derya Türkmen





Potsdam – Die Landesregierung in Branden stimmt mit den Berliner Cannabis-Bestimmungen nicht überein und lehnt diese ab. Die Anhebung der Grenzwerte für den Cannabis-Besitz in Berlin sei für Brandenburg aus gesundheits- und kriminalpolitischer Sicht nicht in Betracht zu ziehen, so das Justizministerium in Potsdam. In Berlin gilt folgende Regelung für den Eigenkonsum: Wer zehn Gramm Cannabis besitzt, wird nicht strafrechtlich verfolgt und bei bis zu 15 Gramm kann die Staatsanwaltschaft von einem Ermittlungsverfahren absehen. In Brandenburg kann die Staatsanwaltschaft laut den Richtlinien des Justizministeriums beim Besitz von bis zu sechs Gramm auf Strafverfolgung verzichten. Dies jedoch geschehe aber selten, so Marlen Block, die Linke- Landtagsabgeordnete. Block hatte zuvor die Verbotspolitik kritisiert und mehr Prävention gefordert.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken