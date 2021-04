Cannabis-Plantage entdeckt

Cannabis-Plantage in Wuppertal ausgehoben













News von Derya Türkmen





In Wuppertal-Vohwinkel durchsuchte die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Geschäftsgebäude und entdeckte eine Cannabis-Plantage. Die Beamten fanden in vier hallenartigen Räumen über 1.000 Pflanzen und Equipment für die professionelle Aufzucht. Diese wurden von der Polizei sichergestellt. Laut der Polizei habe ein Drogenspürhund bereits Ende des vergangenen Jahres an dem Gebäude angeschlagen. Nach bisheriger Sachlage soll die Plantage bereits seit mehreren Jahren betrieben worden sein. Die Ermittlungen laufen noch.

