Polizei findet Cannabis-Plantage

46-Jähriger soll ins Gefängnis











News von Derya Türkmen





Ein 46-jähriger Mann aus Rain soll wegen des Anbaus von Cannabis ins Gefängnis. Im Sommer 2020 hat die Polizei die Cannabis-Plantage entdeckt, in der 15 Stauden standen, die knapp 1,30 Meter hoch waren. Dies legte die Staatsanwaltschaft dem Mann zur Last vor. Außerdem ist der 46-Jährige vielfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorbestraft. Die Polizei durchsuchte zudem auch die Wohnung des Mannes, in der sie zwei Joints und Cannabissamen fanden. Unter Druck legte der Mann ein Geständnis ab, dem er nun vor Gericht widersprach. Dennoch verhängte der Richter eine Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken