Volksbank Mittweida fördert Berliner Cannabis-Unternehmen

Volksbank Mittweida fördert das Berliner Start-up mit 1,35 Millionen Euro













News von Derya Türkmen





Die Volksbank in Mittweida fördert ein Berliner Cannabis-Unternehmen mit 1,35 Millionen Euro. Das Start-up namens Demecan will in Sachsen eine Produktionsstätte kaufen. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen der einzige unabhängige deutsche Produzent von medizinischem Cannabis. Mit dem Kredit wird ein rund 100.000 Quadratmeter großes Areal in Ebersbach finanziert, welches genug Platz für den Anbau von medizinischem Cannabis anbietet. Volksbank-Sprecherin Sabrina Vogel erklärte: „Wir glauben an den langfristigen Erfolg von Demecan. Der Mut und der Pioniergeist der Gründer waren überzeugend. Die geplante, in sich geschlossene Wertschöpfungskette für die Herstellung von medizinischem Cannabis in Deutschland in einmalig“.

