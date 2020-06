Cannabis statt Corona-Leichen

Französischer Zoll kontrolliert Leichenwagen auf dem Weg nach Deutschland – und wird fündig

Bild: christgr/freeimages

Von Sadhu van Hemp

Es gibt viele Möglichkeiten, die illegale Handelsware Cannabis in größeren Mengen von A nach B zu befördern. Das unentbehrlichste Transportmittel ist das Automobil. Zu Tausenden rollen sie über Europas Straßen, die Lastkraftwagen, Familienkutschen und Autobusse, die Platz für ein paar Kilogramm Haschisch und Marihuana bieten, die am Zoll vorbei vom Produzenten zum Konsumenten gebracht werden wollen. Bei der Wahl der Tarnung und des Versteckes kennt die Phantasie keine Grenzen. Die Häscher vom Zoll staunen des Öfteren nicht schlecht über den Einfallsreichtum der Schmuggler, die mit allerlei Tricks und Fakes das Risiko eines Busts minimieren wollen.

Vorrangig ins Netz gehen wie immer kleine Fische, die im Ameisenverkehr schmuggeln und dabei besonders kreativ und aufwendig vorgehen – in dem Glauben, gut getarnt unter dem Radar des Zolls hindurchschlüpfen zu können. Einer dieser präzise ausgetüftelten Pläne ging letzten Mittwoch in Frankreich in die Hose. Das Täuschungsmanöver des erwischten Schmugglers war, Cannabis in einem Leichenwagen von Spanien nach Deutschland zu transportieren. An sich eine clevere Idee, denn was ist in „Coronanoia“-Zeiten unauffälliger als ein mit Särgen vollgestopfter Leichenwagen?

Doch davon ließ sich ein Trupp des französischen Zollamts nicht irreleiten. Auf einem Rastplatz an der Autobahn A36 bei Besançon nahmen die Beamten im Rahmen einer Routinekontrolle den rundum einsehbaren Bestattungskraftwagen mal etwas genauer unter die Lupe. Anlass dazu gab es genug: Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein älteres Modell, das üblicherweise für kurze Fahrten zum Friedhof oder Krematorium eingesetzt wird und nicht darauf ausgelegt ist, mehrere Särge gleichzeitig zu überführen – und das über etliche tausend Kilometer. Zudem werden Tote heutzutage kostengünstig per Luftfracht und bei nicht allzu weiten Strecken in dezenten und PS-starken Transportern befördert.

Bei der Kontrolle soll sich der Fahrer rumänischer Herkunft überaus nervös gezeigt haben, so dass sich die Zöllner veranlasst sahen, dem guten Mann etwas intensiver auf den Zahn zu fühlen. Nach eigenen Angaben war er von Spanien nach Rumänien unterwegs. Die Frage, warum der Bestattungskraftwagen nicht wie vorgeschrieben mit einem Kühlsystem ausgestattet ist, konnte der Fahrer nicht beantworten. Ebenso blieb er die Antwort schuldig, weshalb er die Särge unversiegelt quer durch Europa fährt.

Und so kam es, wie es kommen musste: Die Zöllner überwanden ihre Hemmung, die Totenruhe zu stören, und öffneten die vier Särge. Und die beherbergten wie erwartet keine Leichen, sondern bescheidene 65 Kilogramm Cannabis – sorgfältig in Beuteln verschweißt, um den verräterischen Geruch zu verhindern.

Nach Angaben von L’Est Républicain hat das beschlagnahmte Marihuana einen Wert von 700.000 Euro. Der Fahrer wurde in Untersuchungshaft genommen, wo er nun auf seinen Prozess wartet. Der Mittdreißiger soll bereits wegen eines Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft in Spanien vorbestraft sein.

Den ersten Untersuchungsergebnissen zufolge war das aus Spanien kommende Cannabis für den deutschen Schwarzmarkt bestimmt.

