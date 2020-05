Hanfzart – der Spezialist für Hanfkosmetik

Promotion

Die Wiederentdeckung der alten Kulturpflanze Hanf begeistert auch in der Kosmetik. Natürliche Schönheitspflege mit Cannabis-Öl liegt voll im Trend. Der Online-Shop Hanfzart widmet sich voll und ganz dem Thema Hanfkosmetik. Aber was macht Hanföl und CBD so besonders wertvoll für die Hautpflege?

Hanfsamenöl ist ein für unsere Haut besonders wertvolles Pflegemittel. Das aus dem Hanfsamen gewonnene Öl enthält die für uns so wichtigen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren in einer für unsere Haut optimalen Konzentration. Es ist nicht nur besonders reich an Vitamin E, sondern steckt auch voller wichtiger Nährstoffe wie Magnesium, Kalium, Kalzium und Kupfer. Diese einzigartige Zusammensetzung versorgt die Haut mit tiefreichender Feuchtigkeit. In der Kosmetik trägt Hanföl dazu bei die Feuchtigkeit und Elastizität der Haut zu verbessern und hilft zusätzlich Unreinheiten vorzubeugen. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Hautbild feiner. Unsere Haut wird insgesamt widerstandsfähiger und fühlt sich glatt und geschmeidig an.

Produkte mit Hanföl sind auch für sehr sensible Hauttypen geeignet.

Das in vielen Hanf-Kosmetika enthaltene CBD hilft strapazierte Haut zu beruhigen. CBD, kurz für Cannabidiol ist ein Cannabinoid. CBD ist nach dem THC das wohl am weitesten bekannte Cannabinoid in der Hanfpflanze. CBD wirkt nicht berauschend und hat keine psychoaktiven Effekte. Studien zeigen, dass CBD entzündungshemmende, antibakterielle und anti-oxidative Eigenschaften besitzt. Juckreiz, Ausschläge und Rötungen können so gelindert werden. Es beinhaltet zudem viele Vitamine. Die antibakteriellen Eigenschaften von CBD können dazu beitragen Ursachen und Resultate dauerhaft geschädigter Haut zu bekämpfen. CBD hilft der Haut dabei weniger empfindlich zu reagieren.

Hanfzart legt Wert auf Natürlichkeit, und da die Natur alles bietet, befinden sich möglichst natürliche Waren im angebotenen Sortiment. Besonders ans Herz legen möchten wir Euch hier die Produkte vom Hemptouch. Die Philosophie des slowenische Unternehmens Hemptouch ist, “der beste Weg, unserer Haut zu helfen, ist, sie zu ermutigen, sich selbst zu helfen”. Hemptouch weiß was sensible Haut braucht und welche Inhaltsstoffe vermieden werden müssen. Alles, was wir auf unsere Haut auftragen, gelangt nämlich in den Organismus. So geht Hemptouch sicher, dass deren Hautpflegeprodukte frei von aggressiven Chemikalien, Parfüm, Farbstoffen oder Alkohol sind. Ihre Produkte sind NaTrue zertifiziert, vegan, tierversuchsfrei und komplett natürlich.

Um mehr zu erfahren und die Welt der Hanfkosmetik kennenzulernen besucht den Fachspezialisten unter www.hanfzart.de

