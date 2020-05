Corona-Krise zwingt Marokkos Cannabis-Schmuggler zu Umwegen

Freiheitsbeschränkungen erhöhen Verfolgungsdruck auf Haschisch-Exporteure

Von Sadhu van Hemp

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Marokko ein nicht mehr wegzudenkender Haschisch-Lieferant für die kriminalisierte europäische Cannabis-Community. Mittlerweile kann man schon von einem Haschisch-Monopol sprechen, dass das kleine Königreich im Nordwesten Afrikas innehat. Die Zeiten, als noch ernstzunehmende Konkurrenten aus anderen klassischen Anbauländern auf dem europäischen Cannabis-Markt mitmischten, sind weitgehend vorbei. Ein Blick auf die Speisekarte eines Coffeeshops genügt, um festzustellen, dass kaum noch Haschisch aus dem vorderen und hinteren Orient im Angebot ist. Und wenn doch, dann ist die exklusive Rauchware oftmals überteuert und von dürftiger Qualität.

Ohne „Maroc“ wäre die Unterwelt, in der sich Europas Cannabis-Freunde verstecken müssen, nur halb so schön. Vor allem der Preis stimmt: Ein 20-Gramm-Piece mittlerer Qualität wird in Berlin für sechs Euro das Gramm gehandelt. Das deutet darauf hin, dass der Haschisch-Import aus Marokko flutscht und das Angebot höher ist als die Nachfrage. Alles in allem also ein einigermaßen zufriedenstellender Zustand für die in der Prohibition lebenden Cannabis-Konsumenten – und das seit mehr als einem halben Jahrhundert.

Doch nichts auf Erden dauert ewiglich. Die Zeiten werden härter, seitdem sich Europa immer mehr gegen Migranten und Kriegsflüchtlinge abschottet und wirtschaftspolitischen Druck auf die Länder ausübt, die als Sprungbrett übers Mittelmeer dienen. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) überwacht mittlerweile den ganzen Mittelmeerraum bis an die Seegrenzen Nordafrikas und hat selbst das kleinste Fischerboot auf dem Radar. Schließlich gilt es auch, den Import von Cannabis zu verhindern. In den Ministerien und Behörden der Maghreb-Staaten geben sich EU-Vertreter die Klinke in die Hand, und so mancher korrupte Entscheidungsträger wird mit einem Handgeld zum Handlanger Europas gemacht. In Marokko fließen beispielweise Subventionsgelder, die den Obst und Gemüseanbau für den Export in die EU fördern sollen, um den völlig verarmten Bauern die Feldbestellung mit Cannabis auszutreiben.

Der Weg übers Mittelmeer wird für Haschischschmuggler immer beschwerlicher und verlustreicher, seitdem sich Marokko Europa andient und für den Anti-Hanf-Krieg vereinnahmen lässt. Nun trägt die Corona-Krise ihr Übriges dazu bei, dass die Herrschaften der marokkanischen Haschischschmugglergilde andere Wege gehen müssen, um die edle Rauchware ans Ziel zu bringen. Wie diese Wege aussehen, beschreibt ein Bericht der Nachrichteagentur Reuters.

Seit Mitte März ist es auch in Marokko mit den ohnehin arg beschränkten Freiheitsrechten coronabedingt nicht weit her. Eine Reise mit dem Kraftfahrzeug von A nach B wird durch unzählige Polizei- und Militärkontrollen zu einem Hindernislauf, der bereits etlichen Schmugglern zum Verhängnis geworden ist. Allein seit Verhängung der Corona-Notverordnungen konnte die marokkanische Polizei 32,6 Tonnen Haschisch beschlagnahmen. Der kurze Weg aus dem nördlichen Rif-Gebirge zur Mittelmeerküste, wo die Ware entweder mit Schnellbooten oder mit der Handelsschifffahrt nach Europa verbracht wird, ist riskanter denn je und derzeit auch wegen der geschlossenen Häfen blockiert.

Die Ausweichroute für den Transport des verbotenen Genussmittels führt nun quer durchs Land bis an die Atlantikküste. Der Sprecher der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes, Boubker Sabik, sagte, dass jüngste Beschlagnahmungen zeigen, dass immer mehr Schmuggler auf diese Route ausweichen. Statt nach Tanger zur Straße von Gibraltar, die nach nur 14 Kilometern in Spanien endet, geht es nun in stundenlangen Fahrten rund 600 Kilometer vom Rif zu den abgelegenen Stränden von Sidi Abed, 217 km südlich von Rabat. Transportiert wird die kostbare Fracht von Lebensmittellastern, deren Fahrer über eine Reiseausnahmegenehmigung verfügen. Fischer- und Schnellboote übernehmen dann die letzte Etappe bis in internationale Gewässer, wo es zu einem Rendezvous auf offener See mit europäischen Schmugglern kommt.

Die Wege des Haschbobels aus dem Rif-Gebirge werden also länger und kostspieliger. Aus „krimineller Konsumentensicht“ bleibt nur die Hoffnung, dass sich die Hanfbauern und Schmuggler nicht entmutigen lassen und weiter mit viel Fleiß und „krimineller Energie“ dafür sorgen, dass Marokkos EU-Exportschlager Nr. 1 erschwinglich und von guter Qualität bleibt.

