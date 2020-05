EUGH-Generalanwalt plädiert für Cannabis-Wirkstoff CBD

Französisches Cannabidiol-Verbot verstoße laut Generalanwalt Tanchev gegen europäisches Recht

Bild: Sadhu van Hemp

Von Sadhu van Hemp

Vergangenen Donnerstag legte Generalanwalt Evgeni Tanchev dem Gerichtshof der Europäischen Union (EUGH) seine Schlussanträge vor, in denen er erklärte, dass das französische Verbot für alle aus der Cannabis-Pflanze gewonnenen Cannabidiol-Produkte gegen EU-Recht verstoße. In einem Rechtsgutachten wird dargelegt, dass Frankreichs generelles Vermarktungsverbot nicht im Einklang mit dem EU-Recht zum freien Warenverkehr steht.

Das Gutachten des Generalanwalts würde, sofern die Richter des EUGH der Rechtsauffassung folgen, einen Präzedenzfall schaffen, der einen bedeutenden Einfluss auf die CBD-Industrie in ganz Europa haben könnte. Der Weg wäre frei, um ähnliche rechtswidrige gesetzliche Bestimmungen anderer EU-Mitgliedsstaaten vor nationalen Gerichten anzufechten.

Der vor dem EUGH verhandelte Fall nahm seinen Anfang in einem Strafverfahren in Marseille, in dem zwei Geschäftsleute, die mit CBD-Liquids für E-Zigaretten und Vaporizer handelten, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz abgestraft wurden. Begründet wurde das Urteil damit, dass das aus Tschechien importierte CBD-Öl für die Liquidpatronen aus der gesamten Hanfpflanze, einschließlich Blätter und Blüten, gewonnen wird, was verboten ist. Nach französischem Recht darf Cannabis nur zur Gewinnung von Fasern und Samen angebaut werden, und die Ein- und Ausfuhr von Cannabis ist ausschließlich für industrielle Zwecke zulässig. Das bedeutet, dass alle natürlichen CBD-Produkte illegal produziert und vermarktet werden. Verkehrsfähig sind nur Produkte, die den synthetisch hergestellten Cannabis-Wirkstoff Cannabidiol enthalten.

Die Verurteilten zogen daraufhin vor das Berufungsgericht von Aix-en-Provence, das den Fall schließlich an den Gerichtshof der EU weiterreichten musste.

Generalanwalt Evgeni Tanchev kam nach Abwägung der Rechtslage zu dem Schluss, dafür zu plädieren, der französischen Gerichtsbarkeit den Kopf zurechtzurücken – und das mit klarer Ansage: „Das EU-Recht verbietet es einem Mitgliedstaat, die Einfuhr von Cannabidiol-Öl aus einem anderen Mitgliedstaat zu verbieten, wenn dieses Öl aus der ganzen Hanfpflanze und nicht nur aus ihrer Faser und ihren Samen gewonnen wird, da nach gegenwärtigem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht nachgewiesen ist, dass Cannabidiol-Öl psychotrope Wirkungen hat.“ Tanchev führt weiter aus: „Wenn das CBD-Öl als Rauschgift betrachtet würde, würde es nicht in den Geltungsbereich der EU-Bestimmungen über den Warenverkehr fallen.“

Die französische Justiz müsse also darlegen, ob irgendein Risiko im Zusammenhang mit dem nicht-toxischen Cannabis-Wirkstoff CBD entdeckt oder untersucht worden sei. Sollte solch ein Risiko bestehen, wäre es laut Tanchev im Sinne des EU-Rechts, eine Höchstgrenze für den CBD-Gehalt festzusetzen, die den freien Warenverkehr nicht so stark einschränkt.

Die Anwältin der beiden CBD-Liquidhändler, Eveline van Keymeulen, bezeichnet die Schlussanträge des EUGH-Generalanwalts als „einen entscheidenden Schritt hin zu einer dringend notwendigen regulatorischen Harmonisierung und Rechtssicherheit für die CBD-Industrie in Europa. (…) Die Entscheidung des Gerichtshofs würde einen verbindlichen Präzedenzfall von europäischer Reichweite schaffen. Nicht nur Frankreich würde dazu gezwungen, seine Gesetzgebung anzupassen, um die Vermarktung von CBD-Extrakten aus der gesamten Cannabis-Pflanze zu ermöglichen, sondern auch andere nationale Regulierungsbehörden müssten bestehende Beschränkungen in Bezug auf Produkte aus Hanf im Lichte des freien Warenverkehrs in der EU erneut prüfen.“ Und mit Blick auf den medizinischen Nutzen von Cannabidiol fügt die Rechtsanwältin an: „Eine klare und verhältnismäßige Regulierung von CBD-basierten Produkten wird letztlich allen EU-Verbrauchern zugutekommen.“

Das Urteil des EUGH wird für diesen Herbst erwartet. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle folgt das Gericht den Schlussanträgen des Generalanwalts.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken