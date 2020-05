Sucht und CBD

Cannabinoide schaffen Hilfe für Abhängige von Opiaten



Mehr und mehr lernen wir über die Vorteile von Cannabinoiden, ganz besonders über die, welche auf die Wirkung von Cannabidiol (CBD) zurückzuführen sind. Cannabidiol ist am häufigsten aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften, als Analgetikum, oder für die Schlaf regulierenden Wirkungsweisen von Cannabis bekannt. In der kürzlich vergangenen Zeit wurde es immer häufiger auch dahingehend untersucht, welche Wirkung es auf die mentale Gesundheit besitzt. Es gibt immer größere Gründe anzunehmen, dass es dabei helfen kann, die Symptome gewöhnlicher Zivilisationskrankheiten zu lindern. Depressionen und Angstzustände beispielsweise. Doch CBD kann auch weiteren Plagen unserer Zeit positiv entgegenwirken – der Opioidsucht, um genau zu sein. Was genau sind Opioide, warum machen sie so stark abhängig, und wie schafft es CBD, den großen Nebenwirkungen entgegenzuwirken, die von Opioiden ausgelöst werden.



Was sind Opiode?



Einfach gesprochen, sind Opioide Substanzen, die mit dem Opioid-System interagieren. Unabhängig davon, ob sie vom eigenen Körper produziert worden sind (Peptide, Endorphine), gewonnen aus Pflanzen und verarbeitet von Menschen, oder synthetisch hergestellt (in manchen Fällen werden „natürliche“ Opioide als Opiate bezeichnet, während andere Quellen beide Definitionen nutzen – Opiate und Opioide – austauschbar, in diesem Artikel nutzen wir jedoch die letztere Herangehensweise). Das Vorhandensein sowohl endogener als auch pflanzlicher Opioide sowie die alleinige Existenz des angeborenen und getrennten Systems, das durch diese Substanzen aktiviert wird, kann der Situation mit Endo- und Phytocannabinoiden und dem Endocannabinoidsystem ähneln, aber das Schicksal dieser beiden Stoffklassen und ihre Auswirkungen auf den Organismus unterscheiden sich erheblich. Die von unserem Körper bereitgestellten Opioide haben eine starke analgetische Wirkung, sie können Schmerzen lindern und reine Glückseligkeit (Endorphine) hervorbringen. Die natürlichen Opioide wirken ähnlich, wenn auch viel intensiver, insbesondere nach ihrer Verarbeitung. Am bekanntesten sind die Schlafmohnalkaloide (Papaver somniferum), die in einer ominösen Reihenfolge angeordnet werden können: Opium-Morphin-Heroin.



Opiatabhängigkeit und Sucht



Obwohl Opioide, insbesondere Heroin und Morphin, unweigerlich mit destruktiven illegalen Drogen in Verbindung gebracht werden, ist ihr legaler Konsum in Form starker Schmerzmittel viel größer. Substanzen wie Tramadol oder Morphin haben denjenigen, die unter unheilbaren Schmerzen, Krebs oder akutem Trauma leiden, eine unschätzbare Erleichterung gebracht, aber dieser Segen kann leicht zu einem Fluch werden. Opioide können eine schnelle und starke körperliche Abhängigkeit verursachen, die nicht weniger gefährlich ist, nur weil sie unter dem Deckmantel der Legalität verborgen werden, wie dies bei Schmerzmitteln auf Opioidbasis der Fall ist. Die bloßen Zahlen klingen entsetzlich – Schätzungen zufolge starben 2014 allein in den USA fast 20.000 Menschen an den Folgen einer Überdosierung mit Opioiden, und seit Beginn des Jahrtausends hat sich die Zahl der verschriebenen Rezepte vervierfacht (was teilweise mit der aggressiven Vermarktung von Pharmaunternehmen zusammenhängen kann – in den USA können verschreibungspflichtige Medikamente im Fernsehen beworben werden – wie jeder einfache Grippesirup.) Die Situation macht die Tatsache nicht leichter, dass die meisten problematischen Opioidkonsumenten sie wirklich aufgrund ihrer täglichen Schmerzen brauchen, denn ein kalter Entzug ist keine Option, da dies zu doppeltem Leiden führen würde – sowohl aufgrund von Entzugssymptomen als auch wegen der Rückkehr der Schmerzen, die die Medikamente in erster Linie behandeln.



Cannabis im Einsatz als Suchtbehandlungsmittel



Die beiden Hauptansätze für den Cannabiseinsatz in der Suchtbehandlung entwickelten sich seit mehreren Jahrzehnten unabhängig voneinander. Ein Modell – die Verhaltenstherapie – wurde (in diesem Zusammenhang) stark vom Idealismus der späten sechziger Jahre und der psychedelischen Bewegung beeinflusst. Mehr oder weniger qualifizierte Therapeuten (oder „Therapeuten”), die diesem Ansatz folgen, haben typischerweise Medikamente mit unterschiedlichem Grad an Psychoaktivität verwendet (von Marihuana über MDMA und Pilze bis hin zu LSD, die heutzutage üblicherweise als Ayahuasca und Ibogain verwendet werden), um die mentalen Abdrücke und Verteidigungslinien der Patienten aufzuweichen und um ihnen zu helfen, mit einem problematischen Verhaltensmuster bewusster umgehen zu können. Es wurde versucht, nicht nur die Sucht an sich auszurotten, sondern auch kriminellen Rückfälle und sogar … Homosexualität (eine der weniger bekannten Ideen von Herrn Leary). Die Effizienz und die langfristigen Ergebnisse solcher kontroversen Methoden werden noch diskutiert, aber es ist erwähnenswert, dass sie sich hauptsächlich auf die mentale Komponente des Verhaltens des Subjekts konzentrieren, während bei der Opioidabhängigkeit der physische Mechanismus dahinter mindestens gleich wichtig ist – in erster Linie die körperlichen Symptome von Sucht und Entzug, der neurologische Mechanismus der Abhängigkeit und alle rein körperlichen Schmerzen, weswegen man die Opiate häufig ursprünglich eingesetzt hatte. Lasst uns den Verhaltensansatz aber nicht weiter diskutieren – nicht nur, weil er die Verwendung von psychoaktivem Marihuana beinhaltet, während wir uns mehr auf die nicht-psychoaktiven Verbindungen von Hanf konzentrieren wollen, sondern auch, weil Sucht nach heutigem Kenntnisstand eine eigenständige Krankheit ist – stark vereinfacht gesagt, ist sie mit einer Fehlfunktion des Belohnungssystems verbunden.



Wesentlich vielversprechender scheint die Verwendung von medizinischem Marihuana als Ersatz für Opioide (Vorsicht – medizinisches Marihuana, nicht Cannabis als solches) und als Mittel zur Linderung von Entzugssymptomen sowie als Deckel für eine Reihe von zuvor eingenommenen Opioiden zu sein. Besonders wichtig ist der letzte Faktor – bei Opioiden, die von den leidenden Patienten eingenommen werden, ist das Problem eher die problematische (An)wendung als die Verwendung selbst. Der THC-reiche Medizinalhanf hat das Potenzial, Angstzustände, Schmerzen und Übelkeit zu lindern, die mit einem Opioidentzug einhergehen. Als Analgetikum kann er auch dazu beitragen, die Opioiddosis reduzieren zu können und sie in gewissem Maße zu ersetzen. Es gibt jedoch mindestens drei Probleme bei der Verwendung von medizinischem Marihuana. Erstens – medizinisches Marihuana ist immer noch nicht überall legal erhältlich und wo es ist, ist es nicht immer einfach, eine Erlaubnis dafür zu bekommen (zum Beispiel in Polen). Zweitens können die hohen Preise, falls es nicht erstattet wird, und die damit verbundenen Vorurteile, ein ernsthaftes Hindernis darstellen (insbesondere für ältere Patienten). Drittens – und vor allem – ist in den meisten Fällen die wichtigste aktive medizinische Stoffverbindung von medizinischem Marihuana psychoaktives THC. Einige Patienten haben möglicherweise ein ethisches Problem mit dem Auftreten eines „Highs“, für andere kann es die tägliche Funktionsweise beeinträchtigen, und es sollte auch berücksichtigt werden, dass Marihuana-Varietäten von medizinischer Qualität mit hohem THC- und niedrigem CBD-Gehalt einige psychotische Wirkungen hervorrufen können (Wir haben dieses Problem bereits an anderer Stelle angesprochen. Dies ist eine wirklich unerwünschte Behandlung für Patienten, die bereits mit Sucht oder Nebenwirkungen des Opioidentzugs zu kämpfen haben.) Trotz dieser Unannehmlichkeiten ergänzen oder ersetzen Tausende von Patienten Opioide erfolgreich durch Cannabis. Jüngste Forschungsergebnisse legen dazu nahe, dass es tatsächlich das zweithäufigste Cannabinoid – CBD – ist, das für die Wirksamkeit von Cannabis bei der Behandlung von Sucht verantwortlich scheint (nicht nur gegenüber Opioiden).



CBD und Opioidanhängigkeit – der Wirkmechanismus



Der Einsatz von CBD hat viele Vorteile gegenüber dem THC-reichen medizinischen Marihuana. Das wichtigste ist natürlich das Fehlen einer psychoaktiven Wirkung von Cannabidiol und folglich die Legalität von CBD-Präparaten. CBD selbst hat jedoch eine Reihe wertvoller Eigenschaften für Patienten, die unter opioidbedingten Problemen leiden. In diesem Zusammenhang kann es sogar noch wirksamer sein als THC, wie aus den ersten Studien an Ratten – und an Menschen – hervorgeht!



Cannabidiol scheint auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu wirken – es lindert Schmerzen sowie das Verlangen nach der drogen- und sucht-spezifischen Sensibilisierung des Belohnung suchenden Instinkts. Um den Wirkungsmechanismus von CBD in diesem Zusammenhang zu verstehen, müssen wir auf das Grundwissen zurückgreifen, wie Cannabinoide auf den menschlichen Körper wirken. Die Cannabispflanze produziert mehrere Dutzend Substanzen, die Phytocannabinoide genannt werden – sie interagieren mit unserem internen Endocannabinoidsystem. Das Endocannabinoidsystem besteht aus Rezeptoren (CB1 und CB2) – biologischen „Schlössern“, die mit einem Satz „Schlüssel“ geöffnet werden können – den Cannabinoiden. Der „Hauptschlüssel“, für den das System „entwickelt“ wurde, ist das Hauptendocannabinoid – Anandamid. Rezeptoren können jedoch auch durch Cannabinoide pflanzlichen Ursprungs wie Cannabidiol aktiviert werden. Vergleichbares passiert mit anderen Systemen unseres Körpers – zum Beispiel kann das Serotoninsystem sowohl durch das „native“ Serotonin als auch durch Ecstasy aktiviert werden, und das Dopaminsystem kann einen mächtigen Kick von Kokain bekommen. Der einfache Mechanismus – viele Schlüssel, die zu einem Schloss passen – ist die Grundlage für die Wirksamkeit – und die Gefahr – des Opioidkonsums. Kehren wir aber zum CBD zurück. Es scheint, dass Cannabidiol wesentlich vielseitiger ist als sein psychoaktives THC-Gegenstück. CBD kann nicht nur das Endocannabinoidsystem aktivieren, sondern auch die Opioid-, Dopamin- und Serotoninrezeptoren. Dies hat viele Konsequenzen. Erstens hat die Interaktion von CBD mit dem Endocannabinoidsystem selbst eine schmerzlindernde Wirkung, und wir dürfen nicht vergessen, dass Cannabidiol die psychotische Wirkung von THC in einem gewissen Fall verringern kann, in dem sie zusammen verabreicht werden (d.h. in Form von medizinischem Marihuana). Zweitens zeig CBD durch die Interaktion mit dem Opioidsystem eine zusätzliche analgetische Wirkung. Aber was noch wichtiger ist: Durch die Interaktion mit den Rezeptoren des Systems wird der Zugang der Opioide zu ihnen blockiert. Die gleichzeitige Anwendung von Endocannabinoiden und Opioiden führt zu CBD-Synergien und Opioiden – dem Effekt, der bereits in wissenschaftlichen Veröffentlichungen beschrieben wurde. Da die gleichzeitige Anwendung die analgetische Wirkung signifikant verstärkt, kann die Opioidaufnahme reduziert und stabilisiert werden. Der dritte interessante Effekt ist die Wechselwirkung von Cannabidiol mit Dopamin- und Serotoninsystemen – was wiederum das Verlangen nach der Substanz verringert, das opioidverstärkte Belohnungssuchverhalten stabilisiert und durch Nachahmung der Wirkung von Serotonin Depressivität und Angstzustände lindert. Wir sehen, dass die CBD möglicherweise nicht so sehr das „Heilmittel gegen Sucht“ ist, sondern vielmehr ein nützliches Hilfsmittel, um die Auswirkungen des Drogenmissbrauchs zu mildern – insbesondere bei Opiaten aufgrund ihres Synergieeffekts. So viel zu den klinischen Studien, aber wie sieht die Beziehung zwischen CBD und Opioiden in der Praxis aus?



CBD und Sucht in der Praxis



Es wurden klinische Studien an Ratten durchgeführt, die die CBD-induzierte Verringerung des zwanghaften Drogensuchverhaltens infolge eines überstimulierten Belohnungssystems zeigten. Dies waren jedoch kleine Studien. In der Praxis gibt es jedoch ein ziemlich großes Labor, das mehr aufzeigen kann … jene Staaten oder Länder, in denen Medizinprodukte aus Cannabis (oder noch besser – nur CBD) üblicherweise verwendet werden und leicht zugänglich sind. Beispielsweise wurde bei Patienten, denen medizinisches Marihuana verschrieben wurde, ein Rückgang des Opioidkonsums um 50 % gemeldet – ein ähnlicher Effekt wurde von den USA bis nach Israel beobachtet. Die Vereinigten Staaten berichteten auch über einen Rückgang der Sucht nach Substanzen wie Benzodiazepinen in Staaten, in denen medizinisches Marihuana erhältlich ist. Nach der Reduzierung des Konsums ist auch das Auftreten von schwerwiegendsten Folgen einer Opioidüberdosierung gesunken – beispielsweise ist in Kalifornien seit Einführung von medizinischem Marihuana (1996) die Zahl der Todesfälle aufgrund einer Opioidüberdosierung um ein Drittel gesunken. Solche spektakulären Ergebnisse lassen auch darauf schließen, dass die mächtigen Pharmaunternehmen, für die der Verkauf von verschreibungspflichtigen Opioiden den Löwenanteil ihrer Gewinne generiert, eine Art Gegenreaktion initiieren könnten. Zum Beispiel setzt sich der Hersteller von Fentanyl, eines der beliebtesten Opioid-Medikamente, aktiv gegen die Legalisierung von Cannabis-basierten Arzneimitteln ein und forscht dennoch selbst intensiv an einem eigenen CBD-basierten Isolat! Es kann daher erwartet werden, dass mächtige Akteure, wie Pharmazeutika-Produzenten, irgendwann versuchen werden, den Hanf-/Cannabismarkt zu erobern, um ihn mit ihren eigenen Produkten zu überfluten.



Die obigen Daten müssen auch aus einem anderen Grund mit Vorsicht betrachtet werden – erstens zeigen sie nur die Korrelation der CBD/Marihuana-Präsenz zu einer abnehmenden Opioidaufnahme – die Ursache-Wirkungs-Beziehung ist hier äußerst wahrscheinlich, wurde jedoch im wissenschaftlichen Sinne nicht nachgewiesen. Zweitens – alle Daten beziehen sich auf Cannabisprodukte als solche – CBD und THC, medizinisches Marihuana und Cannabisprodukte wie Hanföl – und nicht auf ein bestimmtes Produkt, zumindest nicht im Zusammenhang zum allgemeinen Rückgang der Opioidmissbrauchsrate. Die oben beschriebenen präklinischen Studien und die Pharmakodynamik von Cannabidiol legen den Schluss nahe, dass CBD vorwiegend für die vorteilhafte Wirkung der Verringerung der Opioidaufnahme verantwortlich ist. Es fehlen jedoch groß angelegte Studien, in denen beispielsweise Kontrollgruppen mit CBD-Produkten, medizinischem Marihuana, THC-Isolaten und Placebos getestet werden. Trotz alledem scheint CBD bei der Behandlung der Sucht als solche und insbesondere der Opioidabhängigkeit äußerst vielversprechend zu sein. Opiatabhängigkeiten sind äußerst gefährlich – hauptsächlich aufgrund der wahren, akuten Schmerzen, mit denen die meisten Benutzer zu kämpfen haben, ihrer Legalität und relativen Verfügbarkeit sowie des starken Suchtpotenzials, der schnellen Toleranzbildung und den potenziell tödlichen Folgen einer Überdosierung. Daher muss eine Opiatabhängigkeit immer unter der Aufsicht eines Arztes behandelt werden – und es liegt an jenem, zu entscheiden, ob CBD-basierte Medikamente verschrieben werden sollen – d.h. sobald Cannabidiol als Mittel zur Behandlung von Medikamentensucht eingestuft worden ist. Nichtsdestotrotz können Verbraucher, die traditionelle/handwerkliche Hanfprodukte wie CBD-Hanföl verwenden, zumindest einige der vorteilhaften Wirkungen im Zusammenhang mit einer Suchtbewältigung erleben, obwohl dies in keinem Fall den Besuch bei einem Spezialisten ersetzen wird.



Text von Robert Kania – Übersetzung aus dem Englischen von mze



Quellen:



