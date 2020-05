Coffeeshops müssen sich bis Herbst mit dem Außer-Haus-Verkauf von Cannabis begnügen

Niederländische Regierung will die Corona-Beschränkungen für Coffeeshops erst zum 1. September lockern

Photo Willi Wiet

Von Sadhu van Hemp

Seit gut zwei Monaten dürfen die Coffeeshops keine Gäste bewirten und Marihuana und Haschisch nur im Außer-Haus-Verkauf feilbieten. Die wirtschaftliche Lage der Coffeeshops ist durchaus prekär, da wegen des Shutdowns die Cannabis-Touristen ausbleiben und geringere Umsätze erzielt werden. Entsprechend groß ist die Hoffnung der Betreiber, Mitarbeiter und Cannabis-Freunde, dass die Regierung einen Weg findet, auch den Coffeeshops eine Rückkehr zur „Normalität“ zu ermöglichen.

Doch diese Hoffnung ist seit Bekanntgabe der geplanten Lockerungsmaßnahmen für das öffentliche Leben erst einmal dahin. In vier Phasen will die Regierung die Beschränkungen des alltäglichen Lebens zurückfahren, wobei die Coffeeshops zu allerletzt berücksichtigt werden. Und das auch nur, wenn die „Öffnungsorgie“ der ersten drei Phasen nicht nach hinten losgeht und sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus in Grenzen hält.

Die erste Phase beginnt heute, wenn Grundschulen und Kindergärten wieder öffnen. Friseure, Optiker und Fahrschulen dürfen ebenso unter Auflagen ihren Betrieb aufnehmen. Auch Sport an der frischen Luft ist wieder gestattet, solange es keinen Körperkontakt gibt und Abstand gehalten wird.

Phase 2 startet am 1. Juni, wenn der öffentliche Personenverkehr wieder zum normalen Fahrplan übergeht und die Oberschulen öffnen. Auch Restaurants, Theater und Kinos bekommen grünes Licht, allerdings unter der Auflage, nicht mehr als dreißig Personen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes den Zutritt zu gewähren. Vorherige Reservierungen sind obligatorisch. Cafés und Restaurants dürfen im Außenbereich bzw. auf Terrassen Gäste bewirten, sofern diese auf Abstand bleiben. Die Vorgabe, möglichst im Home-Office zu arbeiten und nur zu verreisen, wenn es nötig ist, bleibt bestehen.

Am 1. Juli beginnt die dritte Phase. Dann können Ferienparks und Campingplätze wieder voll in Betrieb genommen werden, da die sanitären Anlagen genutzt werden dürfen. Restaurants, Kultureinrichtungen und Kinos wird dann zugestanden, maximal hundert Besucher gleichzeitig einzulassen. Dies gilt auch für Hochzeiten und religiöse Zusammenkünfte.

Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang am 1. September startet Phase 4. Dann sind alle Kontaktsportarten und Profisport erlaubt – allerdings ohne Publikum. Die Pforten öffnen dürfen auch Kasinos, Bordelle, Saunen und Coffeeshops. Unklar bleibt, wie es mit Großveranstaltungen wie Festivals und Konzerten weitergeht. Die Regierung will darüber noch vor dem 1. September entscheiden. Premierminister Rutte warnt jedoch: „Wir können in den Niederlanden den Shutdown nur beenden, wenn sich jeder weiterhin vernünftig verhält und sich an die Verhaltensregeln hält.“

Der Fahrplan der Regierung lässt die Coffeeshops den Sommer über im Regen stehen, obwohl sie wie Restaurants der Gaststättenverordnung unterliegen und entsprechend gleichbehandelt werden müssten. Offensichtlich stehen Menschen, die in einem Coffeeshop zivilisiert bei einer Tasse Kaffee Cannabis konsumieren, auf einer anderen Stufe als diejenigen, die im Speiselokal zum Essen eine Flasche Wein süppeln. Dabei sind es gerade Schnapsdrosseln und Schluckspechte, die sich ab einem gewissen Alkoholpegel nicht mehr „vernünftig verhalten“ und die Regeln missachten. Cannabis-Liebhaber hingegen, die in den ohnehin streng kontrollierten Coffeeshops verweilen, sind eher gechillte Menschen, die nur in den seltensten Fällen über die Stränge schlagen und zu Rudelbildung neigen.

Der Cannabis-Community in den Niederlanden wird sich also noch eine ganze Weile in Geduld üben müssen, bis man wieder gemütlich in einem Coffeeshop bei einem Joint entspannen kann. Zumal die Gefahr besteht, dass im Spätsommer eine zweite Infektionswelle den Fahrplan der Regierung zur Nichte macht.

