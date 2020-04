USA: Rassismus dominiert die Cannabis-Prohibition

Trotz ähnlicher Konsumraten ist die Zahl der Inhaftierungen wegen eines Cannabis-Deliktes bei Schwarzen fast viermal so hoch wie bei Weißen

Foto: freeimages stockers9

Von Sadhu van Hemp

Harry J. Anslinger, der Schöpfer der weltweiten Cannabis-Prohibition, hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Seine wie ein Gift in die Köpfe injizierte Lüge, dass Schwarze, Mexikaner und andere Minderheiten im Cannabis-Rausch weiße Frauen vergewaltigen und abschlachten, benebelt bis heute die weiße amerikanische Bevölkerung – insbesondere die Freunde und Helfer der Polizei. Das zeigt der jüngste Bericht der American Civil Liberties Union (ACLU), die untersucht hat, wie sich die Inhaftierungsquoten wegen eines Cannabis-Deliktes zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung unterscheiden.

Verglichen wurden die landesweit erhobenen Daten von jeweils 100.000 Personen des Zeitraums von 2010 bis 2018. Das Ergebnis ist erschreckend: Bei Schwarzen war die Wahrscheinlichkeit, wegen Cannabis-Besitzes inhaftiert zu werden, durchschnittlich etwa viermal so hoch wie bei Weißen.

Montana und Kentucky wiesen die uneinheitlichsten Raten auf: Auf jeden Weißen kamen neun Schwarze, die wegen Cannabis-Besitzes weggesperrt wurden. Am gruseligsten geht es in Montana zu, wo der Anteil der afroamerikanischen gegenüber der weißen Bevölkerung verschwindend gering ist. Dort zeigt sich der stolze weiße Mann in Polizeiuniform offenkundig besonders gerne von der rassistischen Seite.

Illinois, West Virginia und Iowa hatten dem Bericht zufolge ein Verhaftungsverhältnis von über sieben zu eins. In New Jersey ging es den schwarzen Bürgern 3,45 Mal häufiger als den weißen an den Kragen.

Kein gutes Pflaster für die schwarzen Brüder und Schwestern sind auch Wyoming und South Dakota, wo zwischen 2,15 und 2,68 Prozent der gesamten schwarzen Bevölkerung wegen eines Marihuana-Deliktes der Freiheit beraubt wurden; die Verhaftungsrate bei Weißen lag zwischen 0,44 und 0,71 Prozent.

Das Cannabis-El-Dorado Colorado hat hingegen die geringste Unverhältnismäßigkeit von den 49 untersuchten Bundestaaten, ist aber von einem ausgewogenen Verhältnis immer noch weit entfernt. Auf einen Schwarzen kommt mit 0,54 Prozent gerade mal etwas mehr als ein halber Weißer. Bezeichnend auch, dass Schwarze anno 2018 nur etwa zwei Prozent der Lizenzen für Marihuana-Geschäfte in Colorado besaßen.

„Obwohl die Verhaftungsraten insgesamt und das Ausmaß der rassischen Unterschiede bei den Festnahmen in den einzelnen Staaten unterschiedlich waren, wurden in jedem einzelnen Staat Schwarze mit größerer Wahrscheinlichkeit wegen eines Cannabis-Deliktes verhaftet als Weiße“, bilanziert der Bericht. „Rassenunterschiede bei Verhaftungen wegen Marihuana gibt es im ganzen Land, in jedem Bundesstaat, in großen und kleinen Bezirken, in städtischen und ländlichen Gebieten, in reichen und armen Ländern und mit großen und kleinen schwarzen Bevölkerungsgruppen. (…) In der Tat werden in jedem Bundesstaat und in über 95 Prozent der Bezirke mit mehr als 30.000 Einwohnern, in denen mindestens ein Prozent der Einwohner Schwarze sind, Schwarze häufiger wegen eines Marihuana-Vergehens inhaftiert als Weiße.“

Das Fazit des Berichtes ist kein gutes, was die Eindämmung der Rassismus-Seuche betrifft: „Obwohl die Legalisierung und Entkriminalisierung die Gesamtzahl der Verhaftungen wegen Verstoßes gegen das Cannabis-Verbot für Schwarze und Weiße gleichermaßen zu reduzieren scheint, haben sich die deutlich höheren Verhaftungsraten von Schwarzen nicht wesentlich verringert.“

