Cannabis – ein Segen für alte Menschen

Israelische Studie stellt bei älteren Patienten positiven Effekt nach Einnahme von Cannabis fest

Sadhu van Hemp

Wenn zum Fest der Liebe die Familie unterm Christbaum zusammenkommt, wäre es eine gute Gelegenheit, den geliebten Großeltern die Haschkeksdose zu reichen und über die gesundheitsfördernde Wirkung von Cannabis zu referieren. Denn warum sollen Oma und Opa nicht wissen, dass die Hanfpflanze ein Balsam für Leib und Seele ist? Nehmen wir ihnen die diffuse Angst vor dem bösen „Haschgift“ und klären sie darüber auf, dass die Einnahme von Hanfkrautextrakten eine lebenserhaltene Langzeitmaßnahme ist. Sagen wir ihnen, dass wir noch viele schöne Weihnachtsfeste mit ihnen feiern wollen, was nur geht, wenn sie gesund und munter bleiben.

Ein Argument für den Griff zum Grasjoint liefern israelische Wissenschaftler, die von April 2017 bis Oktober 2018 über die Behandlung von älteren Menschen mit medizinischem Cannabis Protokoll geführt haben. Die Teilnehmer der Studie litten unter Krebs, chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, posttraumatischem Stress, Spastizität und anderen Beschwerden.

Während des Studienzeitraums begannen 184 Patienten mit der Einnahme von Cannabis, 63,6 Prozent waren weiblich, und das Durchschnittsalter betrug 81,2 ± 7,5 Jahre. Nach halbjähriger Behandlung konsumierten noch 58,1 Prozent der älteren Herrschaften Cannabis. Von den Patienten, die den Konsum von medizinischem Cannabis länger fortsetzten, berichteten 79 Prozent entweder über eine „signifikante“ oder „moderate Verbesserung“ durch die Behandlung. 84,8 Prozent aller Befragten berichteten über eine Verbesserung ihres Allgemeinbefindens.

33,6 Prozent der Patienten beklagten unerwünschte Nebenwirkungen, wobei Schwindel (12,1 Prozent) sowie Schläfrigkeit und Müdigkeit (11,2 Prozent) neben Mundtrockenheit am häufigsten auftraten.

Die Ergebnisse stimmen mit früheren Studien weitgehend überein. Die Wissenschaftler sprechen von einem positiven Effekt, den Hanfpräparate auf den Gesundheitszustand älterer Patienten erzielen. Cannabis sei sicher und wirksam – und eine echte Alternative zu pharmazeutischen Arzneimitteln, die teilweise schwere Nebenwirkungen haben.

Also, machen wir unsere lieben Großeltern neugierig! Bieten wir zum Weihnachtsfest das ideale Setting in vertrautem Kreise und lassen das kreisen, was den Menschen seit Adams Zeiten das Leben versüßt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken