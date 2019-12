Der nächste Künstler kommt vom Rap zum Weed

Foto: Susanne Winter/Archiv



Das legale Geschäft mit Cannabis in den USA lockt nicht nur schlaue Menschen mit finanziellen Interessen an, auch bekennende Liebhaber aus der Riege der Berühmtheiten reihen sich nach und nach in die Branche. Mike Tyson, Whoopi Goldberg, Snoop Dogg und andere machen bereits gutes Geld mit dem grünen Gras; zuletzt sorgte Olivia Newton John für Schlagzeile, da sie bei einer Cannabiskonferenz ihre Erfahrungen mit Cannabis teilte, während ihr Ehemann schon länger in dem Geschäftsfeld tätig ist. Auch der erste Milliardär aus dem Bereich der Rap-Musik – Jay-Z – befindet sich als Chief Brand Strategist im Cannabusiness. Jetzt folgt ein weiterer Künstler aus dem US-Rap-Game, der unter dem Namen Lil Wayne Bekanntheitsgrad erreichte. Dwayne Michael Carter Jr. ist fortan mit seinen eigenen Produkten auf dem Markt vertreten. Lil Wayne startete eine eigene Cannabismarke.



Unter der Bezeichnung GKUA Ultra Premium möchte Lil Wayne ab dem Beginn des Jahres 2020 in Kalifornien die potentesten Cannabissorten in verschiedensten Produkten zum Verkauf anbieten, um seiner angehenden Kundschaft das beste High zu ermöglichen. Auserwählte Grower und die stärksten Sorten, die auf dem Markt erhältlich sind, sollen garantieren können, dass Kunden einen besonders starken Effekt nach dem Konsum verspüren, den man anderswo nicht ganz so einfach erhalte. „Früher wollte ich nur richtig high sein, jetzt rauche ich, um mich inspirieren zu lassen“, sagte Lil Wayne. „Mit GKUA teile ich ein Gefühl, das ich liebe.“

Zu seinem Angebot zählen fortan GKUA Ultra Premium Flower – schwer zu findende und besonders potente Varietäten der Cannabispflanze in reiner Knospenform – darunter die eigenen Sorten Hollygrove und das seltene Uproar. Dann gibt es GKUA Ultra Premium Battery Technology – ein neues firmeneigenes Keramikheizelement sowie ein innovatives Vapo-Design, das optimiert wurde, um Dampf effizient in leicht steuerbaren Dosen zuzuführen und gleichzeitig das Benutzererlebnis zu verbessern. Diese Batterietechnologie in Kombination mit GKUA Ultra Premium THC- oder CBD-Öl soll die Zukunft des Vaporisierens darstellen. Passend dazu wird GKUA THC Vape angeboten – ein im Labor geprüftes Vape-Öl, das aus den potentesten Sorten hergestellt wird. Und zu guter Letzt noch GKUA Ultra Premium Concentrates – fürs Dabbing geeignete Konzentrate, die man auch in reguläre Mischungen hinzugeben kann.



Für die Zukunft plant Lil Wayne weitere Produkte, die auch gerne in Kooperation mit anderen Künstlern, aus der Musik- oder Modewelt stammen können. Zu diesem Zweck wird er 2020 besondere Veranstaltungen ins Leben rufen, die als GKUA VIP Party in die Geschichte des legalen Cannabis in Kalifornien eingehen werden. Bald könnte Lil Wayne daher also auch diesbezüglich „Biggie“ genannt werden!

