Sicherste und modernste Aufzuchtanlage der Welt entsteht



Nachdem sich Ende Mai endlich im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte seitens der Cannabisagentur etwas bewegte und die Lose im Ausschreibungsverfahren für den Anbau für medizinisches Cannabis vergeben werden konnten, haben sich die glücklichen Gewinner der lukrativen Legitimation in die Vollen gestürzt. Im Norden Deutschland errichtet Aphria jetzt nach eigenen Aussagen die modernste und sicherste Aufzuchtanlage der Welt, damit Ende 2020 die erste Medizinalhanfernte für Patienten eingefahren werden kann. Ein Richtfest für die Cannabisproduktionsstätte in Neumünster lud am Donnerstag aufgrund des großen wirtschaftlichen Faktors sodann auch den Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins ein, der die Ansiedlung des Unternehmens in seinem Bundesland als einen Glücksfall bezeichnete.



Wahrscheinlich zum ersten Mal wird in der in Neumünster aufgebauten Hochsicherheitsanlage der Firma Aphria medizinisches Cannabis geerntet werden, wenn es um die Produktion von Medzinalhanf in ganz Deutschland geht. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz zeigte sich deshalb auch recht zufrieden auf dem Richtfest der jetzt erst gebauten Cannabisproduktionsstätte, da man hier mit Sicherheit kein „Marihuana für Altona“ produzieren werde. Dass dies tatsächlich nicht der Fall sein wird, lässt sich anhand der übermäßigen Sicherheitsbestimmungen und Sicherheitskonzepte voraussagen, da hier wie in einem Tresorraum das Pflanzenwachstum vonstattengehen wird. Auf der über 6000 Quadratmeter großen Indoorplantage sollen rund 14000 Tonnen Stahlbeton verbaut worden sein und die Wände sind wohl 24 Zentimeter dick. 400 Kameras überwachen später den gesamten Komplex und den Prozess der Produktion, dazu hatte man während des Bewerbungsverfahrens noch ein Konzept vorlegen müssen, das sich auf die Abwehr von Drohnen bezog. Einem Angriff mit schwerstem Gerät solle der Komplex zwei Stunden lang standhalten können, sagte der Geschäftsführer Hendrik Knopp gegenüber der anwesenden Presse. „Wir arbeiten ja mit Betäubungsmitteln. Der Gesetzgeber hat klar definiert, wie dick die Wände sein müssen. Wir arbeiten in einem Tresor.“ Da der Cannbismarkt in Deutschland zu einem der größten Märkte der Welt werden könnte, wundert es nicht, dass die in Neumünster entstehende Anlage für die vierfache Produktionsmenge der 200 Kilogramm ausgelegt wurde, die sie zu Beginn an Cannabis jährlich herstellen darf.



Nach Vorstellungen des drogenpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion Wieland Schinnenburg dürfte sich der Bedarf an Medizinalhanf alleine hierzulande in der Höhe von fünf bis sechs Tonnen befinden, jedoch ließen sich in Deutschland auch bis zu 50 Tonnen unter den richtigen Umständen produzieren. Er würde es gerne sehen, wenn die Grundlagen für die Ausfuhr von medizinischem Cannabis geschaffen werden würden. „Wir wollen Cannabis Made in Germany als Exportartikel“, sagte er zu den aktuellen Entwicklungen im Land bezüglich der gefragten Naturarznei.



Vielleicht insgesamt aber doch alles ein bisschen zu spät …

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken