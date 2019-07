Weniger kiffende Kinder dank Cannabis-Legalisierung

USA: Anteil jugendlicher Cannabis-Konsumenten in den Legalisierungs-Staaten gesunken

Das aus der Luft gegriffene Angstszenario der Cannabis-Prohibitionisten, dass eine Legalisierung des Heilkrauts zu mehr „kiffenden Kindern“ führt, hat sich in Luft aufgelöst. Eine neue Studie, die am Montag in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „JAMA Pediatrics“ veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass in den US-Bundesstaaten, die Cannabis zu Genusszwecken freigegeben haben, weniger Jugendliche zum Joint greifen. Die kontrollierte Abgabe über lizenzierte Marijuana Dispensaries hat offenbar zu einem Dealersterben geführt, so dass es für Teenager schwieriger wird, an die Rauchware zu kommen. Ganz anders sieht es in den Bundesstaaten aus, die Marihuana nur zu medizinischen Verwendung zugelassen haben: Ein Abnahme jugendlicher Kiffer war nicht zu verzeichnen.

„Nach der Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken war kein Effekt eines Rückgang des Gebrauchs von Teenagern zu erkennen, wohl aber nach der Legalisierung zu Genusszwecken“, sagte Mark Anderson, Professor an der Montana State University in Bozeman. „Wir betrachten unsere Schätzungen als die glaubwürdigsten in der wissenschaftlichen Literatur.“

Die Studie analysierte die Umfragedaten von etwa 1,4 Millionen Oberschülern aus den Jahren 1993 bis 2017. Insgesamt machten 28 Bundesstaaten Angaben über den Cannabis-Konsum von Teenagern vor und nach der Zulassung von Medizinalhanf. Sieben von aktuell elf Bundesstaaten, die Cannabis zu Genusszwecken freigegeben haben, lieferten Daten vor und nach der Legalisierung. Die Auswertung der Datensätze ergab, dass sich in den Legalisierungsstaaten der Anteil der kiffenden Schüler, die angaben, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben, um acht Prozent verringerte. Der Rückgang bei Jugendlichen, die im gleichen Zeitraum mindestens zehnmal Marihuana genossen haben, liegt sogar bei neun Prozent.

„Da die Gesetze für legalen Genusshanf erst kürzlich verabschiedet wurden, liegen uns nur begrenzte Daten zur Auswertung vor“, sagte Anderson. „In ein paar Jahren wäre es sinnvoll, unsere Schätzungen zu aktualisieren, wenn mehr Daten verfügbar sind.“

Allerdings steht die neue Studie im Widerspruch zu anderen staatlichen Studien, die keine Veränderung im Konsumverhalten bei Jugendlichen sehen oder sehen wollen, wenn Cannabis in legalen Verkaufstellen erhältlich ist. Laut eines Berichts der Colorado Division of Criminal Justice Office of Research and Statistics soll der Anteil der Oberschüler im Legalisierungsstaat, die jemals in ihrem Leben oder in den letzten 30 Tagen Marihuana konsumiert haben, von 2005 bis 2017 statistisch unverändert geblieben sein.

Anlass zur Sorge gibt dieser Befund jedoch nicht: Der Anstieg jugendlicher Kiffer in Colorado ist seit der Legalisierung 2014 in jedem Fall gestoppt. Die Konsumentenzahlen explodierten während der Prohibition: Landesweit wuchs der Anteil jugendlicher Konsumenten von 0,6 Prozent im Jahr 1991 auf 6,3 Prozent im Jahr 2017. Laut einer Statistik des National Institute on Drug Abuse, die letzten Mittwoch im American Journal of Public Health veröffentlicht wurde, erreichte im Jahr 2016 der Prozentsatz der Acht- und Zehntklässler, die im Vorjahr mindestens einmal Marihuana geraucht haben, den niedrigsten Wert seit zwei Jahrzehnten. Die Konsumentenrate blieb zwischen 2016 und 2018 in etwa gleich.

Ungeachtet des Zahlen-Wirrwarrs der Statistiken und Studien, ist der Trend zur Cannabis-Legalisierung in den USA ungebrochen. 61 Prozent der erwachsenen Amerikaner sprachen sich in einer 2018 durchgeführten Sozialumfrage für eine Legalisierung der Heiligen Pflanze aus.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken