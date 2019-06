Wissenslücken in der Cannabisforschung sollen geschlossen werden



Dass es in Deutschland bezüglich Hanf und dessen Eigenschaften noch große Lücken gibt, wird spätestens beim Belauschen von Gesprächen offensichtlich, in die die derzeit noch im Amt sitzende Drogenbeauftragte verwickelt ist. Doch auch Politiker ohne diesen speziellen Titel beweisen in trauriger Regelmäßigkeit, dass moderne Forschungsergebnisse und aktuelle Erkenntnisse bei dieser Thematik hierzulande lieber überhört als wahrgenommen werden. Selbst Ärzte haben oft keinen blassen Schimmer, dass die auch als Rauschmittel einsetzbaren Produkte von Cannabis ohne große Nebenwirkungen medizinisch eingesetzt werden können und Patienten oftmals viel Leid ersparen. Um die bestehenden Wissenslücken zu schließen, will nun eine Universität bei Stuttgart die Forschung intensivieren und in Kooperation mit Unternehmen sowie kanadischen Kollegen mehr Licht ins Dunkel bringen. Die Universität Hohenheim konzentriert sich auf Marihuana.



Bereits im April gründete man das Netzwerk „Medizinisch phytocannabinoid-reiches (PCR) Cannabis“, das sich gestern am 18.06.2019 zu einem ersten Kick-off-Meeting im Beisein von Pressevertreter zu einer Konferenz versammelte. Schon vorab ließ man aber die Bestrebungen verlauten, die man mit der Gründung des MPC-Netzwerkes verfolgen wolle. Laut Prof. Dr. Simone Graeff-Hönninger – einer Agrarforscherin, die die Projektleitung übernommen hat – bestünden aufgrund des jahrzehntelangen Cannabisverbotes große Wissenslücken, da die Pflanze über einen äußerst langen Zeitraum nicht erforscht worden ist. „Es fehlt an Wissen etwa darüber, welche Genetiken für verschiedene medizinische Endprodukte geeignet sind, wie diese zur Erzielung stabiler Cannabinoidgehalte angebaut werden können oder welche Techniken für die Weiterverarbeitung und Aufbereitung geeignet sind“, wird die Professorin der Universität Hohenheim in der Presseeinladung zum Kick-off-Event zitiert.



Aufgrund der nun vereinbarten Zusammenarbeit, mit den den Markt dominierenden kanadischen Unternehmen und den bereits damit vertrauten Wissenschaftlern aus Kanada, erhofft man sich von den dort in Erfahrung gebrachten Details über Anbau, Weiterverarbeitung sowie der Herstellung hierzulande etwas profitieren zu können. Während acht der zehn größten Cannabisproduzenten aus Kanada stammen, müssten in Deutschland erst Grundlagen geschaffen werden, damit sich ein derartiger Markt auch in unseren Gefilden etablieren könne. Nur so könne man dazu beitragen, dass die Verfügbarkeit von Cannabis für medizinische Zwecke in reproduzierbarer Qualität nach arzneimittelrechtlichen Vorgaben abzusichern sei, sagte Prof. Dr. Simone Graeff-Hönninger gegenüber dem Ärzteblatt. Phytocannabinoidreiches Cannabis genauer zu untersuchen läge im Interesse des Netzwerkes „Medizinisch phytocannabinoid-reiches (PCR) Cannabis“, da sich diese Sorten eben nicht nur als Rauschmittel, sondern auch gut als Ausgangsstoffe für Medizin, Ernährung und Körperpflege verwenden ließe. Das Projekt, welches derzeit auf eine 18-monatige Laufzeit beschränkt sein soll, wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.



Dass der Rest des Regierungsapparates von Cannabis und dessen Befürwortern recht wenig wissen möchte, zeigt dagegen die schriftliche Aufforderung des Geschäftsführers des Deutschen Hanfverbandes, der nach einem Jahr Stillstand den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages daran erinnern muss, dass die erfolgreichste Petition des Jahres 2017 endlich einer Abstimmung ausgesetzt gehöre. 500 Strafverfahren aufgrund konsumbezogener Delikte – täglich – verlangten nach einer schnellen Entscheidung – trotz möglicherweise weiterhin bestehender Wissenslücken aufseiten der Mitglieder des Petitionsausschusses.

