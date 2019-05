Einstimmiger Beschluss seitens des Gesundheitsausschusses.

Bild: Kimo



Gestern tagte der Gesundheitsausschuss in Bayerns Landeshauptstadt München, um über die Forderungen der dortigen Ortsgruppe des Deutschen Hanfverbandes zu entscheiden, welche den Anbau von Medizinal-Cannabis zum Thema hatten. Auch wenn wohl niemand so richtig an einen Erfolg des Vorhabens glauben wollte, hat sich der Gesundheitsausschuss nun bei seiner Abstimmung über das Projekt für die Idee einstimmig ausgesprochen. Das Medizinalhanfanbauprojekt in München erhält grünes Licht!



Aufgrund der weiterhin bestehenden Lieferengpässe Medizinalhanf betreffend, wurde seitens der Ortsgruppe München des DHV neben einer erfolgreichen Petition auch das Vorhaben, die Stadt München selbst für Nachschub Sorgen zu lassen, an den Oberbürgermeister Dieter Reiter weitergeleitet. Der SPD-Mann setzte sich daraufhin für eine Durchsetzung der Idee ein und brachte den Vorschlag zur Debatte im Gesundheitsausschuss am gestrigen Donnerstag, wo über die Machbarkeit entschieden wurde. Auch wenn dort natürlich seitens der christlichen Union ein Nein in den Raum geschmissen wurde, so machten sich SPD, Grüne und Linke gemeinsam stark und sorgten im Endeffekt für ein einstimmiges Ergebnis, welches jetzt eine weitere Verfolgung der Umsetzung zu Folge hat. Der Oberbürgermeister hat künftig damit offiziell die Aufgabe, sich beim Städtetag und beim Bundesgesundheitsministerium für eine Genehmigung zum Anbau von medizinischem Cannabis im Stadtgebiet Münchens einzusetzen und auf die dringende Notwendigkeit des Modellprojektes hinzuweisen. Auch sieht das Ergebnis vor, einen Runden Tisch einzurichten, der sich um die Versorgungslage der kranken Patienten kümmern soll. Da aufseiten der BfArM die Bewerbungsfrist für den Medizinalhanfanbau schon Ende des letztens Jahres abgelaufen ist, wird sich der OB auch für eine Ausnahme bei den Teilnahmefristen einsetzen, damit München selbst noch an dem Verfahren teilnehmen kann. Da es nach Überzeugung der Regierenden in München Bundesgesetze gäbe, welche den Kommunen das Recht auf Eigenanbau zusprächen, erklärte der Chef des Rathauses, dass er davon überzeugt wäre, einen Beitrag leisten zu können, der aktuellen Versorgungslage etwas Positives beisteuern zu können. Gedanken, wo man den geeigneten Platz für die mögliche Hanfplantage finden könnte, sind seitens der politischen Riege bereits gemacht worden, sodass es nur eine Detailfrage wäre, würde der Stadt München nun tatsächlich die Genehmigung erteilt, für die in Deutschland lebenden Medizinalhanfpatienten Cannabis anzubauen zu dürfen.



Selbst wenn sich der gesamte Prozess jetzt noch einmal einige Zeit hinziehen könnte, so ist der große erzielte Erfolg des DHV-München nicht von der Hand zu weisen. Congratulations Bavaria!