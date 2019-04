Weedcraft Inc. erfährt Widerstand in der Medienlandschaft.



Videospiele sind ein feiner Zeitvertreib. Auch bieten die unrealistischen Szenarien die Möglichkeit für Gedankenmodelle, die in der Wirklichkeit nur bedingt wünschenswert erscheinen. Gewalt und Totschlag sind seit Beginn des Mediums ein Teil der Spielkultur und lösten schon häufig Debatten über Moral und Ethik in der Öffentlichkeit aus. Nun hat jedoch ein Spiel mit realistischem Inhalt ein ernsthaftes Problem für den Herausgeber ausgelöst, da dieser jetzt nur bedingt für sein kostenintensives Projekt öffentlich werben kann. Ein Computerspiel mit Cannabisbezug hat Ärger, weil die Medienlandschaft sich von den täglich in der Realität stattfindenden Handlungen und Situationen abwendet und eine Diskussion über den Inhalt in großem Maße verwehrt.



Seit dem 11. April ist Weedcraft Inc. via GOG und Steam für PC-Nutzer für einen günstigen Preis online zu erwerben, doch schon vor der Veröffentlichung stießen die Hersteller von Vile Monarch und der Publisher Devolver Digital auf überraschende Probleme und Widerstände. Dem Spiel, welches sich mit Gras, Dealen, Anbau und der Gesetzeslage beschäftigt, wurden von mehreren Seiten Steine in den Weg gelegt, sodass es für die im Voraus finanzierte Produktion nicht ganz so einfach ist, sich in die Herzen der Gamer zu bugsieren. Wie der Standard.at meldet, waren zu Beginn selbst die offiziellen Seiten von Weedcraft Inc. auf Facebook blockiert, Videos auf Youtube durften nach Release nicht versuchen etwas Geld für die sie hochladenden Spieler zu generieren, und traditionelle Werbung für das Game konnte Publisher Devolver Digital wohl auch nicht in gewöhnlichen Medien schalten. In China darf das Spiel sogleich überhaupt nicht erscheinen, während beiseite stehende Menschen, die an der Produktion als Berater beteiligt waren, im Vorhinein davon absahen, ihren Namen überhaupt mit dem Game in Verbindung stehen sehen zu wollen. Selbst der Mitbegründer des Herausgebers Devolver Digital Mike Wilson zeigte sich aufgrund der hohen Hürden überrascht und bestätigte gegenüber einem Spielportal im Internet, dass er mit einer derartigen Kontroverse aufgrund des Inhaltes von Weedcraft Inc. niemals gerechnet hätte.



Während also der unüberschaubare Schwarzmarkt in der Realität floriert, manche fortschrittlichen Länder dagegen die Debatte schon hinter sich haben und von der Legalisierung mehr als nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich profitieren, sorgt heutzutage leider immer noch selbst ein kleines Tycoongame mit Cannabisbezug für lächerlich zu erachtenden Wirbel. Betrachtet man Inhalte aus anderen Spielen, die teilweise schon Kleinkindern seitens überforderter Eltern zur Verfügung gestellt werden, könnte man aufgrund dessen tatsächlich einmal einen gewissen Realitätsverlust erleiden.