2019 bietet Zeit zum Legalisieren!

Aufforderung für die Ausrichtung einer Hanfdemonstration

GMM 2015 Erlangen – Foto Floh Söllner



In Deutschland läuft so einiges auf verqueren Bahnen. Auch wenn sich das Land der Dichter und Denker noch immer auf der Spitze des Eisbergs sieht, so zeigen die hinterherhinkenden Entwicklungen bei der Digitalen Vernetzung, dem hinterwäldlerischen Verhalten gegenüber Elektromobilität, benötigter Künstlicher Intelligenz – die auch natürliche Intelligenz voraussetzt – sowie beim Verbot von Cannabis ein komplett anderes Bild der deutschen Landschaft als es von der Politik vermittelt versucht wird. Gerade die einfache Jagd auf friedliebende Cannabiskonsumenten zeigt in Zeiten, in welchen Gerichtshöfe in Mexiko und Südafrika die Verfassungswidrigkeit des Marihuanaverbotes aufzeigten, wie das Rechtsverständnis hierzulande aussieht. Während Schwerverbrecher aus Industrie und Wirtschaft mit Abfindungen in Millionenhöhe „bestraft“ werden, wird einem kleinen Kiffer schon gerne einmal das gesamte Leben durch gesetzlich gesicherte Gemeinheiten vermiest. Anstatt sich auf tatsächliche Straftaten zu konzentrieren, begnügt sich ein Teil der ausführenden Gewalt des Staates mit den einfachen Festnahmen einiger Tausend Hanfkonsumenten, um die Erfolgsquote der eigenen Statistiken zu verschönern.



Da sich dieser Zustand wohl kaum von alleine verändern wird – bei einer Drogenbeauftragten der Bundesregierung, die selbst in ihrer zweiten Amtsperiode keinen einzigen wissenschaftlich fundierten Informationstropfen über Cannabis wahrnehmen möchte – müssen die Befürworter der Jahrtausenden alten Nutz-, Heil-, und Rauschpflanze auch in 2019 mit viel Kraft auf den Straßen ihres Landes Präsenz zeigen und die bitter benötigte Veränderung im Umgang mit Hanf lautstark einfordern. Zu diesem Zweck veranstalten immer mehr Gemeinden in Deutschland während des Wochenendes des Global Marijuana March im Mai auch hierzulande fachgerechte Veranstaltungen, die sich der weltweiten Bewegung anschließen und miteinander mehr Freiheiten im Umgang mit dem nützlichen Gewächs verlangen. Eine Freigabe zu Genusszwecken sowie den Anbau im eigenen Haushalt oder Garten, um es konkret zu auszudrücken. Das zentrale Datum der diesjährigen Demonstration ist der 04.05.2019 – somit wohl ein Tag voller Sonnenschein und guter Laune – der hoffentlich möglichst viele Menschen dazu bewegt Gesicht zu zeigen, sowie die Politik daran erinnert, dass Gesetze für die Bürger des Landes gemacht werden sollten, anstatt sie stur gegen die Bevölkerung einzusetzen. Ein Aufruf für die Ausrichtung einer eignen GMM-Veranstaltung oder Demonstration startete der Deutsche Hanfverband bereits daher Mitte Februar – und auch Unterstützung für Aktivisten wird von der wichtigsten Lobbyorganisation der heimischen Cannabiskonsumenten freilich geboten. Auf der Webseite des DHV finden interessierte Menschen und alle Hanffreunde die nötigen Informationen zwecks der Initiierung eines eigenen Events und werden dazu gewisse Beratung erhalten, welche Schritte zur Durchführung der Veranstaltung nötig werden. Auch Infomaterial, Flyer, Poster und sogar Sponsoring-Gelder wollen unter den richtigen Umständen von den aktiven Hanfaktivisten des Deutschen Hanfverbandes an mitmachende Demonstrationsveranstalter verteilt werden, weshalb eine Kontaktaufnahme mit dem DHV eine sinnvolle Hilfestellung für eine erfolgreiche Durchführung darstellt. Das gewählte Motto „Keine Pflanze ist illegal!“ ist zwar nicht der neuste Slogan unter Cannabisbefürwortern, doch trifft es die Wahrheit im Kern und stärkt die mediale Wahrnehmung, wenn möglichst viele Demonstrationen diese Aussage gemeinschaftlich nach Außen tragen. Etwas was im schlafenden Deutschland wohl noch unbedingt nötig erscheint …



2019 bietet Zeit zum Legalisieren – mit einer Teilnahme am Global Marijuana March kann ein weiterer Schritt in die richtige Richtung unter den besten Voraussetzungen von jedem Einzelnen erzwungen werden.



Legalize Marijuana in Germany!