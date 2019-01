Nach Cowen nun auch Piper Jaffray.

Foto: Susanne Winter/Archiv



Auch wenn das Geschäft mit Cannabis selbst in den liberalen Bundesstaaten der USA noch mit vielen Hürden versehen ist und sich besonders der Finanzsektor dem regen Treiben öffnen muss, so sind doch mittlerweile einige Unternehmen aus der Marihuanabranche so hoch angesehen, dass selbst ein Gang an die New Yorker Börse nicht mehr ausgeschlossen ist. Da auch schon Deals zwischen eingesessenen Konzernen und aufkeimenden Cannabis-Start-ups fast schon zur Gewohnheit geworden sind, ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich Unternehmen aus der Finanzbranche trauen, den Grenzüberschritt zu wagen und das Milliarden schwere Geschäftsfeld ernsthafter zu betrachten. Immer mehr Wall Street Analytiker beobachten das Geschäft mit Cannabis fortan, da Investoren wohl auch immer weniger Hemmungen besitzen in den wachstumsstarken Sektor mit harter Währung zu investieren.



Während in der Vergangenheit meist nur auf den Cannabissektor spezialisierte Unternehmen Hochrechnungen und Analysen über den Status der wirtschaftlichen Kraft eines Grasproduzenten wagten, traute sich bislang einzig fast nur die für das große Finanzunternehmen Cowen arbeitende Vivien Azer an offizielle Wirtschaftsstatements, die das legale Geschäftsfeld Marihuana betreffen. Nun hat sich erstmalig ein anderer Finanzspezialist auf das Parkett gewagt und einige Aussagen über Wettbewerbsteilnehmer und den gesamten Markt getätigt. Der von dem Unternehmen Piper Jaffray engagierte Analytiker Michael Lavery nahm sich im Auftrag seines Arbeitgebers die Cannabisproduzenten Tilray und Canopy Growth vor die Lupe und machte Aussagen bezüglich der prognostizierbaren Wachstumsverhältnisse des gesamten globalen Cannabismarktes. Dabei kommt der professionelle Betrachter zu dem Schluss, dass zum einen die bereits etablierten Unternehmen aus der Branche sehr vielversprechende Geldanlageoptionen böten und zum anderen, dass der Wandel in rechtlichen Fragen immer schneller vonstattengehe, während es dabei jedoch schwierig zu prognostizieren sei, genaue Termine für stattfindende Umwälzungen festzulegen. Die Geldsumme, welche der kanadische Markt, der europäische Medizinalhanfsektor und der Markt für amerikanische CBD-Produkte derzeit wert sei, befände sich nach Schätzungen des Piper-Jaffray-Analytikers in den Mengenverhältnissen zwischen 15 und 50 Milliarden US-Dollar. In Zukunft könne der gesamte globale Sektor des legalen Cannabis eine Höhe von 250 bis 500 Milliarden Dollar in seinem Marktvolumen erreichen, wenn mehr als die bislang 25 aufgeschlossenen Länder den Zugang zu Marihuana in irgendeiner Weise erlaubten. Sollten bis 2020 daher nicht auch in den Vereinigten Staaten von Amerika Staaten übergreifende Gesetze in Kraft gesetzt worden sein, welche Cannabis im gesamten Land erlaubten, dürfte das Thema spätestens bei den kommenden Präsidentschaftswahlen ein noch größeres Gewicht erhalten. Resultieren würde dann nach einer Freigabe von Marihuana in den kompletten USA natürlich, dass wieder mehr Geld mit dem grünen Kraut umgesetzt werden könne, was die wirtschaftliche Präsenz selbstverständlich noch einmal verstärken würde.

Die zuvor erwähnte Cannabisspezialistin des Finanzunternehmens Cowen, Vivien Azer, veröffentlichte erst am Dienstag ihre Prognosen für das Jahr 2019, in welchen sie den Marktwert des gesamten aktuellen Bereichs in den USA – inklusive Schwarzmarkthandel – auf 40 bis 50 Milliarden Dollar schätzt. 2030 könne das dann wohl vornehmlich legale Cannabusiness in Amerika gleich ganze 80 Milliarden US-Dollar umwälzen.



In der deutschen Oberlausitz machen mit Ernteresten dealende Erwachsene dagegen nicht einmal genügend Umsatz, um wärmende Hosen oder modische Ohrringe in einem Supermarkt einkaufen zu können, weshalb sich die bedürftigen Personen auch wissentlich der drohenden Gefahr aussetzen, beim Diebstahl der benötigten Kleidungsstücke von der Polizei erwischt und kontrolliert zu werden.