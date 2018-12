Das Fest der Liebe lässt Beamte Schadenfreude zeigen.

Als Zollbeamter in Deutschland ist man auf der sicheren Seite. Genügend Arbeit bieten alleine die vielen privaten Warenimporte aus allen Teilen der Welt sowie die komplizierten Kontrollvorgänge auf Flughäfen. Auch der Drogenschmuggel fällt manchmal in das Arbeitsumfeld der engagierten Beamten beim Zoll, die sich selbst einen mickrigen Cannabisfund in der Presse gerne aufpumpen lassen. Dass Marihuanahändler eine beliebte Klientel der uniformierten Superpolizisten darstellen, vermitteln einem die Zollbeamten Deutschlands nun direkt vor dem anstehenden Fest der Liebe noch einmal ganz eindeutig. In einem frisch veröffentlichten Werbespot zeigen die gemeinen Rentenpreller ihr lachendes Gesicht, welches in folgenden Jahren hoffentlich seltener von allen Freunden der Hanfpflanze betrachtet werden muss. Bekiffte Weihnachten mit dem Zoll.

Als Werbung für den potenziellen Nachwuchs veröffentlichte der Deutsche Zoll bereits in der Vergangenheit einige Spots, mit welchen zukünftige Zollbeamte angesprochen werden sollen, um ihre Karriere als Beamter zu beginnen. Mithilfe der Werbeagentur Zum goldenen Hirschen – welche sich selbst zu den fünf besten und kreativsten Werbeagenturen des Landes zählt – entwickelte man daher etwas humoristisch angelegte Kampagnen, die Cannabiskonsumenten jedoch schnell die Miene verziehen lassen. In dem am 05.12.2019 auf Youtube und Instagram veröffentlichten Weihnachtswerbespot wird nämlich eindrucksvoll demonstriert, wie amüsant die Festnahme eines Hanfhändlers für die arbeitenden Gesetzeshüter erscheint, da die Arbeit keinen Aufwand macht und auch mit Gegenwehr nicht zu rechnen ist. Ein Weihnachtsmann, der sich im Auto einen Joint anzündet, wird von zwei jungen Zöllnern erwischt und trotz fachgerechter Ausrede hart in die Mangel genommen. Da Cannabis schließlich illegal ist und nicht als Rentierfutter verwendet werden darf, haben die im Spot gezeigten Uniformierten gut lachen, als sie Santa Claus anschließend entgegenwerfen können, dass er an seiner bevorstehenden Strafe ein Weilchen zu knabbern haben wird.

Während sich die für Marketing interessierende Presse über die nicht ganz kostengünstig produzierten Szenen des Zolls erfreut zeigt und den gezeigten Ansatz als äußert ansprechend und gelungen empfindet, können Menschen, die die Kontraproduktivität der Prohibition bereits zum Teil erkannt haben, wohl nur kopfschüttelnd vor dem Bildschirm sitzen und über die an den Tag gelegte Dreistigkeit staunen. Eine derartige Verhöhnung von gesellschaftlichen Sündenböcken ist eindeutig keine Glanzdarstellung von Beamtenarbeit, dafür aber ein bitterböser Weihnachtsgruß an alle derzeit noch illegal aktiven Marihuanageschäftsleute und deren Freunde. Bezeichnend ist bei der gesamten Sch m utzkampagne natürlich, dass jegliche Kommentarfunktionen auf Youtube im Vorfeld abgeschaltet sind, sodass sich das von der vernünftigen Bevölkerung ausgehende Paroli nicht eindeutig messen lässt. Da jedoch schon doppelt so viele Negativbewertungen wie „Likes“ auf der Videoplattform verzeichnet sind, dürfte auch Marketingmenschen bewusst werden, dass hier nicht wirklich mit der richtigen Art und Weise ans Werk gegangen wurde. Ein kurzer Blick in die Vereinigten Staaten hätte dazu direkt dafür sorgen müssen, dass man erkennt, dass eine derartige Verhöhnung von für den Eigenbedarf arbeitenden Fachhändlern nicht mehr lange auf festen Fundamenten fußt. Aktuell setzt sich beispielsweise selbst der Bürgermeister Denvers dafür ein, dass über 10.000 verurteilte Cannabisnutzer nicht länger unter ihren erhaltenen Strafen zu leiden haben. Michael Hancock spricht in diesem Bezug die tatsächliche Defintion der Prohibition unverblümt aus: „Eine Ungerechtigkeit, die korrigiert werden muss – und wird.“

Das klingt schon doch eher nach einem frohen Fest.