Einzelner Marihuanatransport aus Spanien weit vor Berlin gestoppt.

Offensichtlich lässt sich mit den Transporten von potentem Marihuana aus Spanien, Marokko oder Albanien gutes Geld im restlichen Europa erwirtschaften. Englische Reisende versuchen von der Iberischen Halbinsel aus auf Wasserwegen das Vereinigte Königreich im großen Stil mit Cannabis zu versorgen; französische Chefdrogenfahnder importieren schon einmal heimlich 15 Tonnen Marihuana aus Marokko während ihres staatlich finanzierten Arbeitstages. In unseren Gefilden wird ebenso auf jeglichem Verkehrsweg versucht den Sparstrumpf mit verdeckten Cannabistransporten aufzufüllen, wobei sich Deutschland aufgrund des Straßennetzes wohl besonders gut mit Lkws bereisen und beliefern lässt. Ein einzelner Marihuanatransport, der von Spanien aus Berlin erreichen sollte, wurde jetzt erst Ende August von aufmerksamen Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen des Hauptzollamtes Erfurt auf seiner illegalen Reise vorzeitig gestoppt. Der Thüringer Zoll stellt 120 Kilogramm Cannabis in einem Lastkraftwagen sicher.

Schon am 28. August beförderten Beamte den besagten Lkw bei einer Zollkontrolle auf der A 9 in der Nähe von Berg aus dem Verkehr und ließen das ihnen auffällig vorkommende Gefährt mit einem Röntgengerät untersuchen, welches das im Inneren versteckte Marihuana erkennbar machte. Gestern berichtete das Presseportal über den Fall, da zuvor am Mittwoch Haftbefehl seitens des zuständigen Amtsgerichtes gegen den aus Rumänien stammenden Fahrer erlassen wurde, der sich nun einer Anklage wegen der ungenehmigten Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel gegenüber gestellt sieht. Die mitgeführten Frachtpapiere des 32-jährigen Fahrers legen die Vermutungen nahe, dass die illegale Cannabislieferung von Spanien aus gestartet ist und in Deutschlands Hauptstadt für den florierenden Schwarzmarkthandel vorgesehen war.

Dass dieses Vorkommnis tatsächlich keinen Einzelfall darstellt, zeigt zeitlich passend ein vergleichbarer Fall des Landgerichtes Fulda, wo auch gerade gestern erst gegen einen 27 Jahre alten Italiener der Prozess begonnen hat. 250 Kilogramm Marihuana im Wert von circa 2,5 Millionen Euro soll dieser arme aufgeflogene Cannabistransporteur während einer Kontrolle im März auf der A 7 bei sich geführt haben, welches er vermutlich gewinnbringend aus seinem Heimatland nach Deutschland exportieren wollte.

Schmuggler ist auch ein Job.