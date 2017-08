15 Tonnen Marihuana über Ocrtis nach Frankreich gebracht.

Wie verschiedene Nachrichtenportale melden, wurde von der französischen Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Chefdrogenfahnder der Anti-Drogenbehörde Ocrtis François Thierry eingeleitet, da man dem einstigen Mann des Gesetzes jetzt die Unterstützung der Einfuhr riesiger Mengen illegaler Rauschmittel vorwirft. Frankreichs früherer Chefdrogenfahnder steht unter Schmuggelverdacht von Cannabiswaren.

An dem Schmuggel von 15 Tonnen Marihuana soll die „Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants“ unter der Leitung des frisch beschuldigten Ex-Bosses insgesamt beteiligt gewesen sein, um damit tiefer in Strukturen des organisierten Drogenhandels einzudringen. Ein Informant habe das Netzwerk der Händler durch den Import von Marihuana aus Marokko infiltrieren wollen, heißt es aufseiten der ausgetauschten Drogenermittler. Aus diesem Grund wird der frühere Chef des „Zentralen Büros für die Repression des illegalen Handels mit Rauschmitteln“ François Thierry formell angeklagt Beihilfe zum Drogenhandel betrieben zu haben, was bei einem Rekordfund von sieben Tonnen Cannabis im Oktober 2015 in Paris schwer von der Hand zu weisen sein wird. Die Staatsanwaltschaft in Paris fand bereits heraus, dass die Behörde mit einem notorischen Drogenhändler namens Sofiane Hambli kooperierte, um die erhofften Beziehungen in das Schwarzmarktmilieu auszuweiten, was neben anderen Informationen von Thierry nicht mit der Justiz geteilt worden sein soll. Durch das Ankurbeln illegaler Handelsbemühungen wollte der ehemalige Chefdrogenfahnder wohl auch die Arbeitsweise der Schmuggler näher studieren, der nun jedoch alle Vorwürfe von sich weist und nun nach einer Befragung durch Untersuchungsrichter unter Auflagen erst einmal wieder in die französische Freiheit entlassen wurde.

Sein Anwalt wirft den amtlichen Anklägern dagegen eine extreme Heuchelei vor und lobte dafür die an den Tag gelegten Methoden François Thierrys aufgrund der hervorstechenden Arbeitsergebnisse …